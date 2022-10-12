鬼怪來襲！幽靈酒吧、木乃伊、符咒書…看誰最怪

歡樂又搞怪的西洋鬼節即將到來，晶華酒店與台北遠東香格里拉紛紛送上「搞怪有理」的各種玩方，鬼怪趣味十足。

晶華酒店於10月21日至31日在一樓Regent Gift Shop以萬聖薑餅屋、紫薯獨眼怪、木乃伊熱狗麵包等甜品與鹹食，打造一座「搞怪甜點樂園」。二樓上庭酒廊也開起「Spooky 幽靈酒吧」，瘋狂調酒師端出眼球馬丁尼、血腥博士、科學怪人、萬聖試管組等應景飲品。栢麗廳自助餐廳則將在萬聖節周末舉辦「萬聖節變裝派對」，現場有鬼節場景布置與拍照背板可趁鮮打卡。

晶華專屬的郵輪住房專案也特別規劃「萬聖節搞怪航程」，每房8,400元起，可享至多兩大兩小入住，享受全天候餐飲服務、並參加「驚奇英雄聯盟」大遊行，喜愛節慶氛圍的大小遊客，可準備呼朋引伴一起狂歡。

台北遠東香格里拉即日起至10月31日則備有期間限定的主題甜點和特調。位於38樓的馬可波羅酒廊祭出主題調酒應景，以龐貝琴酒、安格式3年白蘭姆酒為基底的創意特調，展現毒藥、殭屍等吸睛造型，充滿節慶儀式感；大廳茶軒也推出「香格里拉之怪奇物語」三款系列特調，帶著遊客用視覺及味覺進入詭異世界。

此外，德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun) 巧思設計一系列挑戰創意、驚豔味蕾的萬聖節限定甜點，於一樓The Cake Room販售，包含暗黑巧克力木乃伊、符咒書、魔法怪怪屋蛋糕等，幽默趣味應景度佳節。

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