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關之琳拍賣約4億私藏珠寶 60歲電眼美女凍齡現身
香港女星關之琳，在1980、1990年代香港電影最興盛蓬勃的期間走紅，擁有靈動雙眸的她曾被稱為「香江第一美人」。出身演藝世家的她，以黃飛鴻系列中的十三姨角色最廣為人知，並曾與富商兼大收藏家劉鑾雄、陳泰銘等人傳過緋聞。今年60歲的她宣布將於11月28日登場的香港佳士得（Christie's）的瑰麗珠寶現場拍賣中，推出共51件、總價值逾1億港元的私人珠寶珍藏上拍，部分拍賣收益將撥捐慈善用途。
關之琳珍藏珠寶，有不少來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton 和 Boghossian 等知名珠寶品牌的作品，含括鑽石、 彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石，其中估價最高者為一枚由BOGHOSSIAN設計的12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指。她表示自己三年疫情期間重新思考，決心將更多心力投入慈善相關事業，「這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。」
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