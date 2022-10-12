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關之琳拍賣約4億私藏珠寶 60歲電眼美女凍齡現身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
關之琳配戴此次上拍的梵克雅寶珍珠鑽石手鐲。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的梵克雅寶珍珠鑽石手鐲。圖／佳士得提供

香港女星關之琳，在1980、1990年代香港電影最興盛蓬勃的期間走紅，擁有靈動雙眸的她曾被稱為「香江第一美人」。出身演藝世家的她，以黃飛鴻系列中的十三姨角色最廣為人知，並曾與富商兼大收藏家劉鑾雄、陳泰銘等人傳過緋聞。今年60歲的她宣布將於11月28日登場的香港佳士得（Christie's）的瑰麗珠寶現場拍賣中，推出共51件、總價值逾1億港元的私人珠寶珍藏上拍，部分拍賣收益將撥捐慈善用途。

關之琳珍藏珠寶，有不少來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton 和 Boghossian 等知名珠寶品牌的作品，含括鑽石、 彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石，其中估價最高者為一枚由BOGHOSSIAN設計的12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指。她表示自己三年疫情期間重新思考，決心將更多心力投入慈善相關事業，「這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。」

22.18克拉D色VVS1淨度鑽石及紅寶石吊墜項鍊，估價1300萬港元起。圖／佳士得提供
22.18克拉D色VVS1淨度鑽石及紅寶石吊墜項鍊，估價1300萬港元起。圖／佳士得提供
梵克雅寶設計的珍珠及鑽石手鐲，估價30萬港元起。圖／佳士得提供
梵克雅寶設計的珍珠及鑽石手鐲，估價30萬港元起。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的寶格麗鑽石手鐲。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的寶格麗鑽石手鐲。圖／佳士得提供
關之琳珍藏中最高估價拍品：BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指，估價約2,200萬港元起。圖／佳士得提供
關之琳珍藏中最高估價拍品：BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指，估價約2,200萬港元起。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的紅寶石鑽石手環。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的紅寶石鑽石手環。圖／佳士得提供
CARTIER設計的鑽石手鍊，估價150萬港元起。圖／佳士得提供
CARTIER設計的鑽石手鍊，估價150萬港元起。圖／佳士得提供
鑽石耳環，估價38萬港元起。圖／佳士得提供
鑽石耳環，估價38萬港元起。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的鑽石項鍊和耳環。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的鑽石項鍊和耳環。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的卡地亞鑽石手環。圖／佳士得提供
關之琳配戴此次上拍的卡地亞鑽石手環。圖／佳士得提供
寶格麗設計的鑽石手鐲/胸針，估價250萬港元起。圖／佳士得提供
寶格麗設計的鑽石手鐲/胸針，估價250萬港元起。圖／佳士得提供

珠寶 鑽石 香港

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