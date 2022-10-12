「橘色惡魔」住這裡！台北凱撒冬遊專案2,900元起

「一起走進熊大的夢幻奇旅吧！」得過德國iF產品設計獎，以復古懷舊收音機造型聞名的藍芽音響MUZEN，小巧可愛但細節毫不馬虎的特點，一直是大家送禮自用兩相宜的好選擇。這次與風靡全球的LINE FRIENDS夢幻聯動，特製全球限量的「熊大收音機藍牙音響」，在台灣於uDesign官網獨家首賣，邀你一同舒服窩在音樂的世界裡。

2022-10-12 16:50