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「橘色惡魔」住這裡！台北凱撒冬遊專案2,900元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
專業日語接待、全程如管家般貼心照顧。圖／台北凱撒提供
專業日語接待、全程如管家般貼心照顧。圖／台北凱撒提供

曾榮獲日本知名的旅遊業者─旅工房，公布為日客最愛飯店之一的台北凱撒大飯店，也是此次中華文化總會邀來「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部的下榻飯店。為迎接貴賓，除了專業日語如管家般貼心接待，餐點也特別安排主廚特製台式套餐，酸甜交錯的糖醋排骨、濃郁香醇的養生雞湯，以及國外旅客來台最愛的鳳梨酥與凱撒伴手禮，讓小嬌客們開心得滿載而歸，高喊「我們在台灣很開心」！

台北凱撒飯店也在10月13日國境解封前夕，與高鐵攜手推出「冬遊饗食趣」專案，每晚2,900元起，贈送價值1,400元的王朝中餐廳招牌港點雙人套餐，不必起早，可悠然享用早午餐，此外，每房再加贈莫凡彼冰淇淋與加購高鐵聯票75折起優惠。

相關資訊可查官網：http://taipei.caesarpark.com.tw，或臉書粉絲專頁「台北凱撒大飯店」。

餐點是主廚的特製台式套餐，酸甜交錯的糖醋排骨與濃郁香醇的養生雞湯。圖／台北凱撒提供
餐點是主廚的特製台式套餐，酸甜交錯的糖醋排骨與濃郁香醇的養生雞湯。圖／台北凱撒提供
每日規劃美味餐食。圖／台北凱撒提供
每日規劃美味餐食。圖／台北凱撒提供
中華文化總會為「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生安排下榻台北凱撒大飯店。圖／台北凱撒提供
中華文化總會為「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生安排下榻台北凱撒大飯店。圖／台北凱撒提供

凱撒 套餐 高鐵

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