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寶島鐘表台中名店在地30載 挑高視野再出發
擁有全台最多店數的本地鐘表通路寶島鐘表，近日耗費上千萬與長達一年半時間，為寶島鐘表台中店全面改裝，並帶來勞力士（ROLEX）、帝舵（TUDOR）與多個獨立製表品牌，也為中台灣的高級鐘表消費者，帶來全新的鑑賞提案。
位於台中中山路、自由路口的寶島鐘表台中店，早自民國81年開業以來，至今邁向堂堂30周年，並展現與在地深刻的連結。本次的改裝則帶來了更為寬敞、優渥、大氣的空間感受，以及豐富的品牌選擇。
例如店內外牆以暖色調的淺灰石搭配深灰棕，店內除了各品牌如勞力士（ROLEX）、帝舵（TUDOR）、百年靈（Breitling）、ORIS都有獨立空間，樓梯間並有高近10米的旋轉樓梯，除了飾以歐洲古典風格水晶吊燈，並可通往不同樓層；二樓空間並以折疊門帶來空間變化，以獨立空間營造鑑賞時的隱私性。
而除了主流的勞力士等品牌，寶島鐘表台中店也帶來不少相對小眾、但別具工藝賞玩特色的獨立製表品牌，像是將自然與時間結合的ArtyA butterfly腕表，以透明的藍寶石水晶玻璃結合蝴蝶羽翼拼接，L’Epée Time Fast D8骨董風格賽車座鐘則是將座鐘結合了流線的賽車造型，靜態、但具有八日長動能，以靜態的展示卻帶來豐富的想像力樂趣，每色皆限量100台，另有URWERK、MORITZ GROSSMANN等品牌也在店中少量呈現，值得親自洽詢。
寶島鐘表台中名店地址為：台中市中區中山路93號，營業時間則為每日11點至晚上9點。
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