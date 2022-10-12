手刀預備開搶！金門皇家酒廠建廠慶12週年限量好酒連發

金門皇家酒廠欣逢建廠12周年，一口氣推出多款限量好酒。除為紀念建廠12週年所推出的「皇家12周年陳高紀念酒」外，還包括「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」，以及2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」，還有將在明年的媽祖祭活動中推出的「白沙屯媽祖鑾轎酒與娘傘酒」的限量組合，款款精彩，值得期待。

金門皇家酒廠自2010年建廠至今，篳路藍縷、點滴耕耘，努力精進製程，漸漸博得好評。金門皇家酒廠自2017年到2022年，多次參與世界烈酒大賽，連續數年獲得多個國際獎項，成績斐然。

為慶祝建廠12週年，金門皇家酒廠特別推出限量建廠「皇家12周年陳高紀念酒」。全甕嚴選甕藏3年以上特優56度陳年高粱酒，口感綿密、醇厚滑順，完整保留凜冽口感及香柔酒酯，清香甘甜，回味無窮，錯過不再。

「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」採用100%固態發酵與紅磚窖池釀造，歷經6年甕藏熟成等待，只為淬鍊最單純、最原味的珍品佳釀。墨色及藍釉色瓷瓶，直敘著大方簡明的金門特色，穩重的甕陳香氣、綿密飽滿的口感，醇厚滑順帶著豐富層次感，尾韻悠長，令人無法忘懷。

2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」以可愛的長耳兔造型，頭頂元寶，捧著代表豐收的好采頭，祝賀新年笙豐進財，事事如意、兔年鴻圖大展，預計將在明年的年菜預購檔期開賣。

「白沙屯媽祖鑾轎酒與娘傘酒」限量組合，是白沙屯拱天宮授權媽祖肖像瓷瓶與針織娘傘組成的娘傘造型平安酒。另有「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」，搭配精美針織手工轎套，與十足的仿真的鑾轎造型瓷瓶，附栓木雷射切割仿真轎椅，有如莊嚴的白沙屯媽祖粉紅超跑。有心收藏的買家，請鎖定明年的白沙屯拱天宮媽祖祭活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康