快訊

超越清大、陽明交大 泰晤士世界大學排名「這所大學」居全台第4

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手刀預備開搶！金門皇家酒廠建廠慶12週年限量好酒連發

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」建議售價2,580元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」建議售價2,580元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門皇家酒廠欣逢建廠12周年，一口氣推出多款限量好酒。除為紀念建廠12週年所推出的「皇家12周年陳高紀念酒」外，還包括「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」，以及2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」，還有將在明年的媽祖祭活動中推出的「白沙屯媽祖鑾轎酒與娘傘酒」的限量組合，款款精彩，值得期待。

金門皇家酒廠自2010年建廠至今，篳路藍縷、點滴耕耘，努力精進製程，漸漸博得好評。金門皇家酒廠自2017年到2022年，多次參與世界烈酒大賽，連續數年獲得多個國際獎項，成績斐然。

為慶祝建廠12週年，金門皇家酒廠特別推出限量建廠「皇家12周年陳高紀念酒」。全甕嚴選甕藏3年以上特優56度陳年高粱酒，口感綿密、醇厚滑順，完整保留凜冽口感及香柔酒酯，清香甘甜，回味無窮，錯過不再。

「皇家高粱酒6年陳高（墨藍海洋）」採用100%固態發酵與紅磚窖池釀造，歷經6年甕藏熟成等待，只為淬鍊最單純、最原味的珍品佳釀。墨色及藍釉色瓷瓶，直敘著大方簡明的金門特色，穩重的甕陳香氣、綿密飽滿的口感，醇厚滑順帶著豐富層次感，尾韻悠長，令人無法忘懷。

2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」以可愛的長耳兔造型，頭頂元寶，捧著代表豐收的好采頭，祝賀新年笙豐進財，事事如意、兔年鴻圖大展，預計將在明年的年菜預購檔期開賣。

「白沙屯媽祖鑾轎酒與娘傘酒」限量組合，是白沙屯拱天宮授權媽祖肖像瓷瓶與針織娘傘組成的娘傘造型平安酒。另有「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」，搭配精美針織手工轎套，與十足的仿真的鑾轎造型瓷瓶，附栓木雷射切割仿真轎椅，有如莊嚴的白沙屯媽祖粉紅超跑。有心收藏的買家，請鎖定明年的白沙屯拱天宮媽祖祭活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」建議售價3,080元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」建議售價3,080元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門皇家酒廠副董事長黃俊凱（左二）與總經理曾國澄（右二），喜迎金門皇家酒廠建廠12週年。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門皇家酒廠副董事長黃俊凱（左二）與總經理曾國澄（右二），喜迎金門皇家酒廠建廠12週年。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家12周年陳高紀念酒」容量12公升，建議售價1,8800元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家12周年陳高紀念酒」容量12公升，建議售價1,8800元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」，容量500毫升，建議售價1,580元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2023年生肖造型瓶「福兔豐年酒」，容量500毫升，建議售價1,580元。圖／金門皇家酒廠提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白沙屯媽祖 金門 年菜

延伸閱讀

推金廈大橋民間成立促進會 陳滄江任籌備會首任主委

金門轎車恍神撞公車 2駕駛送醫35名乘客驚魂未定

影／營造大鱗梅氏鯿種原棲地 金門縣府在太武池野放魚苗

英女王18歲護棺士兵 被發現猝死在軍營裡

相關新聞

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

鬼怪來襲！幽靈酒吧、木乃伊、符咒書‧‧‧看誰最怪

歡樂又搞怪的西洋鬼節即將到來，晶華酒店與台北遠東香格里拉紛紛送上「搞怪有理」的各種玩方，鬼怪趣味十足。

關之琳拍賣約4億私藏珠寶 60歲電眼美女凍齡現身

香港女星關之琳，在1980、1990年代香港電影最興盛蓬勃的期間走紅，擁有靈動雙眸的她曾被稱為「香江第一美人」。出身演藝...

台灣首款2億畫素手機 Xiaomi 12T Pro售價超殺2萬有找

小米下半年重磅旗艦Xiaomi 12T Series正式在台亮相，其中Xiaomi 12T Pro以台灣市場首款搭載2億...

新光三越周年慶首波全壘打 信義新天地強棒10/20接力

疫後消費力大爆發，新光三越首波6店周年慶首5日業績成長8％，為近年難得的高成長，新光三越指出，所有業種「全壘打」均現正成...

「橘色惡魔」住這裡！台北凱撒冬遊專案2,900元起

曾榮獲日本知名的旅遊業者─旅工房公布為日客最愛飯店之一的台北凱撒大飯店，也是此次中華文化總會邀來「橘色惡魔」日本京都橘高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。