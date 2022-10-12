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只有1天！一風堂「拉麵買1送1」 新店開幕送拉麵碗

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
一風堂林口三井店推出點定食加贈「唐揚炸雞兌換券」的優惠。圖／一風堂提供
一風堂林口三井店推出點定食加贈「唐揚炸雞兌換券」的優惠。圖／一風堂提供

繼開設新莊宏匯店後，來自日本的「一風堂」將再開設新北市第2間門市，店址落腳林口三井Outlet Park美食街。為慶祝新店開幕，10月14日全台17間店舖同步舉辦「經典拉麵買1送1」優惠，另外開幕日當天第一組消費顧客，還可獲得日本進口「拉麵碗禮盒組」，其他還有加送唐揚炸雞、販售限定福袋等不同慶祝活動。

一風堂林口三井店預計10月13日試營運，並於10月14日正式開幕。10月14日當天，全台店舖將同步舉行買1送1活動，其中一風堂將推出「白丸元味買1送1；一風堂express微風南山、漢神名店則推出「博多豚骨拉麵買1送1」，限前100組內用消費者使用。

除了買1送1外，10月14日第一組於林口三井店消費的民眾，可獲得一風堂獨家日本進口「拉麵碗禮盒組」1組，包含獨家拉麵碗、餐具及頭巾。開幕第2日，凡點購任一款定食，即贈送「唐揚炸雞（小）」兌換券1張，可供下次消費使用。同時林口三井店也會推出「限定福袋」，包含拉麵碗、原創帆布包、經典拉麵快煮包、商品兌換券等商品，原價超過1,300元，優惠價599元，開幕期間限量供應。

另外在10月16日，適逢一風堂創業37週年，也將推出「37週年紀念木筷」。當日至全台一風堂內用任一碗拉麵，即贈送一雙，送完為止。

10月14日當天，全台一風堂店舖將同步舉行「指定拉麵買1送1」活動。圖／一風堂提供
10月14日當天，全台一風堂店舖將同步舉行「指定拉麵買1送1」活動。圖／一風堂提供

拉麵 林口 日本

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