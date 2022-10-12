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解封出國玩 遠傳推亞洲漫遊吃到飽99元、黑卡秘書服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
遠傳獨家推出「遠傳旅遊黑卡秘書」，貼心2大服務出國旅遊最佳助手。圖／遠傳提供
遠傳獨家推出「遠傳旅遊黑卡秘書」，貼心2大服務出國旅遊最佳助手。圖／遠傳提供

旅遊解封帶動一波出國旅遊潮，遠傳針對國人最愛前往旅遊的熱門國家，包括日、韓、港、澳、新、泰等國，提供原號漫遊上網吃到飽1天99元起；歐、美、紐澳定量包最低1GB 249元，美國22GB定量包只要999元；非遠傳用戶也有遠遊卡、預付卡漫遊可選擇，另新增eSIM免換卡上網，掃描Q RCode自動連網，原門號重要來電/簡訊不漏接，提供旅客各種不同需求，輕鬆享受出遊上網的便利性。

隨著各國已陸續推出VoLTE漫遊語音服務，若出國欲使用VoLTE語音，須申辦漫遊上網方案，且手機需支援VoLTE功能，即可享受原號碼清晰通話的服務。用戶可在遠傳官網下載漫遊懶人包，或是使用LINE真人客服24小時在線1對1服務。

而以往只出現在頂級信用卡才能使用的線上秘書服務，遠傳這次也獨家推出「遠傳旅遊黑卡秘書」，由專人為您提供旅遊行程的規劃、諮詢、代訂代購等所需服務，在國外突發狀況像是證件遺失、緊急線上翻譯也能及時提供緊急協助，幫助解決疫後出遊可能遇到的各種突發狀況。遠傳用戶只要於遠傳心生活App註冊即可線上申請黑卡秘書，388元可在3個月內享有3次服務（不含緊急線上文件翻譯），1,188元則可在一年內享有12次服務，無國界、零時差當你的出國旅遊最佳助手。

遠傳針對國人最愛前往的旅遊國家日、韓、港、澳等國提供原號漫遊上網吃到飽1天99元起。圖／遠傳提供
遠傳針對國人最愛前往的旅遊國家日、韓、港、澳等國提供原號漫遊上網吃到飽1天99元起。圖／遠傳提供

吃到飽 漫遊

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