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保養臉部更要記得保養手部！L:A BRUKET推手部撫紋精華

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
L:A BRUKET 273手部賦活撫紋精華 30ml /1,650元。圖／L:A BRUKET提供
L:A BRUKET 273手部賦活撫紋精華 30ml /1,650元。圖／L:A BRUKET提供

觸覺是透過手部，來感受一生當中所有的接觸，也是最敏銳的受器。透過雙手，能感受外在物質及溫度，每日頻繁使用，卻忘記給予它最佳的防護，經過長時間的環境相處下，手部肌膚屏障也會漸漸的變得脆弱，使其乾燥、暗沈等各種老化狀態，要如何獻給辛勤的雙手最精準的細緻呵護呢？

在許多手部的保養觀念當中，許多人都會認為，當做臉部保養時，殘餘在手上的保養品，就已經足夠滋養雙手。然而手如同臉部，值得深入且進階的專屬保養對策。

L:a Bruket全新上市的273手部賦活撫紋精華，憑藉L:a Bruket專業的高濃縮精華配方，有助於強化日常的手部護理程序，給予敏感、暗沉、有乾癟紋路的手部肌膚精準呵護。通過COSMOS® natural天然認證，並由高達99.9%天然成分組成，L:a Bruket手部賦活撫紋精華，屬於小分子高滲透配方，可達到深層補水並強化皮膚的保護屏障，有效賦活修復肌膚來對抗損傷，由皮膚表層至深層的作用過程以改善手部膚質，讓我們的雙手不為歲月所擾，保持健康狀態、重現透亮光澤。

L:a Bruke手部護理 關鍵4步驟

一、從L:a Bruket的潔膚露開始清潔，防止皮膚脫水乾澀。

二、接續使用246手部去角質溫柔代謝老廢角質，讓皮膚快速恢復柔軟和彈性。

三、接著取一小管的273手部賦活撫紋精華塗抹於手背肌膚並輕輕地按摩，該步驟有助修復、補水及強化肌膚屏障。

四、最後一步選用護手霜做手部保養的收尾，進行深層滋養、保濕以及改善刺激或敏感。

呵護雙手從L:A BRUKET 273手部賦活撫紋精華開始。圖／L:A BRUKET提供
呵護雙手從L:A BRUKET 273手部賦活撫紋精華開始。圖／L:A BRUKET提供
L:A BRUKET更懂得怎樣呵護您每日辛勤的雙手。圖／L:A BRUKET提供
L:A BRUKET更懂得怎樣呵護您每日辛勤的雙手。圖／L:A BRUKET提供

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