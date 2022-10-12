故宮晶華10/13回歸 國寶美食「限時買一送一」

迎接10月13日國境解封，位於故宮博物院院區內的「故宮晶華」同步恢復正常營運。餐廳在港點、熱炒、宴會桌菜等內用美食之外，也加入「晶華美食到你家」電商平台，規劃出十數款個人獨享及家宴分享餐。

據了解，新增的外送菜色包括國寶九宮格、港點飲茶集、烤鴨三吃港點組，以及內含經典故宮蛋白炒飯的各式熱炒家宴，原價3,880元的故宮片皮鴨三吃港點組、限時優惠6.9折2,680元；紅燒筍絲腿庫燴飯、紅燒牛腩燴飯及醬香爐烤松阪豬香米飯三款獨享餐則享買一送一，每組280元起。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，故宮晶華酒店向來廣受國內外旅客喜愛，其中以仿真國寶美饌為主題的「國寶宴」更是招牌料理，因應國境的重新開放，除了消費者熟悉的一樓小吃區、二樓包廂區、以及三樓宴會廳全面恢復正常營運外，此次的回歸還加入了美食外帶外送服務。

「晶華美食到你家」的「故宮晶華美食專區」上線正值入秋轉涼之際，團隊規劃出多款時令料理及分享餐，包括充滿鑊香的各式熱炒燴飯，讓人眼睛一亮、將故宮國寶宴縮小成迷你尺寸的「故宮國寶九宮格」，以及限定版「仕女包」手作甜點，美味又吸睛。

以故宮經典蛋白炒飯為主食的兩到六人家庭外帶分享餐，集結多道台式家常好菜及粵式經典美饌，每套1,380元起。另於10月13日至16日限定推出「故宮片皮鴨三吃港點組」活動，每組原價3,880元、特價2,680元，約6.9折。

充滿視覺與味覺驚喜的還有仕女包九宮格以及子母福祿壽蟠桃兩款甜點，造型療癒、也屬招牌人氣品項。其中，子母福祿壽蟠桃以大壽桃包裹著10顆中壽桃及小壽桃，喜氣圓潤，每份1,880元、約可供6到8人享用。

「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

詳情可洽故宮晶華：02-2882-9393