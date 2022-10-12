潔西卡雀斯坦魔幻演繹GUCCI腕表廣告 藍綠粉紅都美型

能兼容古典與當代、陽剛與陰柔的演員總散發一股特殊、迷人的魅力。古馳（GUCCI）今日發表全新GUCCI 25H形象廣告，除邀請奧斯卡影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）親身演繹，並傳遞出復古、神秘令人意想不到的GUCCI鮮明風格。

Jessica Chastain先前曾在米蘭時裝周期期間成為GUCCI大秀的看秀嘉賓，近期並有新電影《死亡天使》（The Good Nurse）於Netflix上映。在她出席電影的倫敦記者會時，除了同戲演員艾迪哈德曼同台亮相，更穿上一襲深V橘色禮服，配戴上GUCCI歡愉花園18 K白金獅頭項鍊與耳環，珠寶鑲嵌綠柱石、尖晶石、橄欖石和鑽石，珠寶上看近700萬，更讓Jessica Chastain性感指數炸裂、宛如化身橘色性感惡魔。

本次形象廣告是由Ezra Petronio擔任藝術總監，Mert & Marcus負責影片拍攝及平面視覺，將現代風格的照明、視覺印象與懷舊氣氛，巧妙融合。而形象視覺中Jessica Chastain先後戴上三款GUCCI 25H自動上鍊腕表，其中綠色連身亮面洋裝搭配的是一款精鋼、銀色面盤的鑲鑽款，另一套紫羅蘭色劍領雙排扣西裝，則搭配了粉紅色鋁合金款式，飄逸也魔幻。而在輕快、約42秒的「It's Gucci Time」的形象影片中，Jessica Chastain則以內心獨白「告解」了她對時間的想法，影片並以一鏡到底方式進行，風格更與今年五月由Idris Elba拍攝的腕表形象廣告，頗有異曲同工之妙。

GUCCI 25H腕表是從建築輪廓得到靈感，並具備纖薄外型，因而成為輕巧的時髦時光配件。近距離欣賞時不難發現，面盤再具備俐落大方的橫條紋修飾，而六點鐘方向的GG727.25A，正代表了品牌自製機芯型號：GG727.25，A則意味了自動上鍊（Automatic），並可從透明的藍寶石水晶玻璃底蓋，欣賞機芯的佈局結構與細節修飾。