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懶人打掃神器！小米推全自動掃拖機器人、高溫洗地機 早鳥享折扣再送氣炸鍋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi掃拖機器人X10+售價26,995元，早鳥價25,995元，再享早鳥禮Xiaomi智慧破壁調理機。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi掃拖機器人X10+售價26,995元，早鳥價25,995元，再享早鳥禮Xiaomi智慧破壁調理機。記者黃筱晴／攝影

懶人打掃工具又有矚目新品了！小米宣布推出全面解放雙手、洗拖烘集塵一機搞定的「Xiaomi掃拖機器人X10+」以及掃拖經典款「Xiaomi掃拖機器人S10」，同時推出全新清掃品類「Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra」與「Xiaomi無線洗地機 W10 Pro」，清潔家電升級免動手世代，打掃更輕鬆。

最令人期待的Xiaomi掃拖機器人X10+，首度升級全能基座設計，內含自動洗拖布、集塵、熱風烘乾、注水四合一功能，內建2.5L集塵袋並配備2.5L的清水箱與汙水箱，除了清掃完畢回到基座可以自動集塵，更具有自動清洗抹布功能，可模擬手洗時人工擰乾效果，更支援快速熱風烘乾，讓使用者免手洗、免清塵，一機解決最困擾的打掃、善後問題。

另外，首度在台亮相的全新產品「Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra」，則是可同時快速吸塵、拖地，並在放回全自動清潔基座後清洗滾刷、熱風烘乾消除異味，若是遇到地方有難以清潔的髒污，還可以啟動加熱功能，用熱水進行高溫拖淨，更厲害的是，連地毯清潔也可以靠它完成。雖然加了水箱有點重，但吸頭的自驅式牽引功能，可幫助省力清潔。

如果預算沒有那麼高，或是家中可擺放的空間不夠大，小米也同步推出沒有自動清潔基座的「Xiaomi掃拖機器人S10」，以及可深度自清潔、機身更窄的「Xiaomi無線洗地機W10 Pro」，幫助搞定家中清潔需求。

以上4款清潔神器即日起於小米商城mi.com、小米之家全台34間實體門市，全國電子與燦坤3C，以及指定網購通路開賣，10月31日前購買還可享早鳥價9.4折起，以及智慧破壁調理機、智慧氣炸鍋、智慧彩光燈帶、小米手環6等早鳥禮，首波入手超划算。

Xiaomi掃拖機器人X10+配備2.5L的清水箱與汙水箱，清水箱可即時為機身水箱注水，讓拖布隨時保持濕潤。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi掃拖機器人X10+配備2.5L的清水箱與汙水箱，清水箱可即時為機身水箱注水，讓拖布隨時保持濕潤。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra放回全自動清潔基座後，只需一鍵操控，滾刷即可自動清洗、熱風烘乾。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra放回全自動清潔基座後，只需一鍵操控，滾刷即可自動清洗、熱風烘乾。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra售價20,995元，早鳥價19,995元，再享早鳥禮小米智慧氣炸鍋3.5L。圖／小米台灣提供
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra售價20,995元，早鳥價19,995元，再享早鳥禮小米智慧氣炸鍋3.5L。圖／小米台灣提供
小米今日宣布推出全面解放雙手、洗拖烘集塵一機搞定的「Xiaomi掃拖機器人X10+」以及掃拖經典款「Xiaomi掃拖機器人 S10」。圖／小米台灣提供
小米今日宣布推出全面解放雙手、洗拖烘集塵一機搞定的「Xiaomi掃拖機器人X10+」以及掃拖經典款「Xiaomi掃拖機器人 S10」。圖／小米台灣提供
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra具備智慧型偵測功能，針對塵垢、污漬狀態自動調整適合吸拖模式。記者黃筱晴／攝影
Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra具備智慧型偵測功能，針對塵垢、污漬狀態自動調整適合吸拖模式。記者黃筱晴／攝影

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