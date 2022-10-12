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2022周年慶／海洋拉娜新客好入手 VIP必搶超大容量
百貨周年慶正式開打，今年頂級保養品牌LA MER海洋拉娜端出多款優惠，針對小資族有3,900元就能買的入門小資組，而頂級VIP則要鎖定超大容量，特別是500ml乳霜，今年買再送濃萃雙重修復精華50ml，特價79,290元，又能揪好友團購了。
海洋拉娜再度針對小資族，推出好入手的特惠組，買乳霜15ml，或超能修護精華露100ml，送超能修護精華露5ml、活膚水潤精萃3ml、高滲透自律修護乳5ml，特價3,900元，是想第一次嘗試海洋拉娜的消費者，最好入手的特惠組。
資深用戶則是端出大容量的組合，除了500ml的乳霜外，還有100ml的乳霜，在遠百與新光三越體系，買就送乳霜15ml、創世紀原晶前導精露15ml；SOGO與其他體系則是送乳霜15ml、超能修護精華露30ml，特價17,730元。
經典乳霜有買乳霜30ml，送淨瑩潔膚乳30ml、超能修護精華露15ml、高滲透自律修護乳5ml，特價6,480元；頂級的創世紀原晶系列，也推優惠組，一次買創世紀原晶前導精露150ml、創世紀原晶眼部精華霜15ml、創世紀原晶極萃30ml、創世紀原晶夜間修護凝萃50ml，送7件贈品，特價76,140元。
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