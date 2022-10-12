傳奇設計師Paloma Picasso攜手Tiffany 經典珠寶新風貌

細數美國珠寶品牌Tiffany & Co.歷史上合作過的著名設計師，絕對不能漏掉帕洛瑪畢卡索（Paloma Picasso）。為歡慶Tiffany & Co.創立185週年、雙方合作40餘年，Tiffany & Co.推出全新Paloma's Studio全新高級訂製珠寶，設計靈感取自雙方於合作初期的Tiffany Blue Book經典創作，完美展現出其極具個人特色的搶眼彩色寶石搭配、以及兼具生命力及想像力的線條造型特色。包含多款獨一無二的高級珠寶經典設計，不僅重現其往昔為Tiffany & Co.打造的代表性作品，也展現當代新意。

帕洛瑪畢卡索是20世紀最具影響力的藝術家帕布羅畢卡索（Pablo Picasso）與畫家弗朗索瓦吉洛特（Françoise Gilot）的女兒。極具珠寶設計天賦的她在1980年代時和Tiffany展開合作，鮮明大膽的設計風格、環鍊與編織狀紋理等元素、獨特的寶石色彩搭配，讓她的設計包括Paloma's Graffiti、Paloma Picasso® Loving Heart與Paloma's Olive Leaf等，風靡全球至今。「Paloma's Studio高級訂製珠寶系列具體化呈現了我的設計願景、我心中對珠寶、色彩與造型的想像藍圖。此次以全新設計賦與此系列嶄新風貌，無論是從設計師角度或個人角度，除了歡喜，更是深感榮幸。」今年已經73歲的這位傳奇設計師說。

焦點作品包括一條綻放鮮豔明亮色彩的彩寶項鍊，共鑲嵌藍色鋯石、黃色石英石、海水藍寶、紫色石英石、橄欖石、Paloma鍾愛的紅碧璽與綠色碧璽，還有Tiffany & Co.著名「四大傳奇寶石」中的丹泉石與摩根石，寶石總重逾245克拉。每顆寶石都極具份量感，採用前衛的幾何切割，襯以鋪鑲鑽石環繞的18K黃金雙圈，是以帕洛瑪畢卡索收錄於1981年Tiffany Blue Book中的高級珠寶作品為靈感的創新之作。