傳奇設計師Paloma Picasso攜手Tiffany 經典珠寶新風貌
細數美國珠寶品牌Tiffany & Co.歷史上合作過的著名設計師，絕對不能漏掉帕洛瑪畢卡索（Paloma Picasso）。為歡慶Tiffany & Co.創立185週年、雙方合作40餘年，Tiffany & Co.推出全新Paloma's Studio全新高級訂製珠寶，設計靈感取自雙方於合作初期的Tiffany Blue Book經典創作，完美展現出其極具個人特色的搶眼彩色寶石搭配、以及兼具生命力及想像力的線條造型特色。包含多款獨一無二的高級珠寶經典設計，不僅重現其往昔為Tiffany & Co.打造的代表性作品，也展現當代新意。
帕洛瑪畢卡索是20世紀最具影響力的藝術家帕布羅畢卡索（Pablo Picasso）與畫家弗朗索瓦吉洛特（Françoise Gilot）的女兒。極具珠寶設計天賦的她在1980年代時和Tiffany展開合作，鮮明大膽的設計風格、環鍊與編織狀紋理等元素、獨特的寶石色彩搭配，讓她的設計包括Paloma's Graffiti、Paloma Picasso® Loving Heart與Paloma's Olive Leaf等，風靡全球至今。「Paloma's Studio高級訂製珠寶系列具體化呈現了我的設計願景、我心中對珠寶、色彩與造型的想像藍圖。此次以全新設計賦與此系列嶄新風貌，無論是從設計師角度或個人角度，除了歡喜，更是深感榮幸。」今年已經73歲的這位傳奇設計師說。
焦點作品包括一條綻放鮮豔明亮色彩的彩寶項鍊，共鑲嵌藍色鋯石、黃色石英石、海水藍寶、紫色石英石、橄欖石、Paloma鍾愛的紅碧璽與綠色碧璽，還有Tiffany & Co.著名「四大傳奇寶石」中的丹泉石與摩根石，寶石總重逾245克拉。每顆寶石都極具份量感，採用前衛的幾何切割，襯以鋪鑲鑽石環繞的18K黃金雙圈，是以帕洛瑪畢卡索收錄於1981年Tiffany Blue Book中的高級珠寶作品為靈感的創新之作。
另一條項鍊則是由雙色珠型錳鋁榴石串珠打造而成的柔美扭繩式項鍊，中央鑲有總重逾93克拉的枕形藍色鋯石、三角形丹泉石與枕形紅碧璽，項鍊的鍊扣更以創新方式隱於中央3顆主寶石後方，展現技術工藝上的深厚底蘊。兩款珠寶項鍊皆配有一系列專屬戒指，鑲嵌錳鋁榴石、帝王黃玉、綠碧璽及其他繽紛奪目的彩色寶石。
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