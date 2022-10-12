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彰化文化見學之旅佛心價今開放報名 暢遊博物館與老街
彰化縣文化局10月29日到11月6日將舉辦4場文化見學小旅行，包括導覽彰化古城巡禮、鹿港、二水、北斗老街走讀，還有觀光工廠、博物館巡旅、潮間生態體驗等，一整天行程做收佛心價報名費200元，今天中午起開放線上報名，額滿為止。
文化局此次舉辦的走讀路線邀請民眾探訪縣內「古鎮工藝學」、「生態體驗行」、「樂活產業遊」、「古城巡禮趣」等四大主題區內的博物館與地方文化館，希望讓遊客走入館舍周邊社區，了解在地人文風情。
舉辦四個場次包括10月29日的「古鎮工藝學」，上午在彰化火車站集合後，帶領大家探訪鹿港鎮地方文化館、吳肇勳書法館、工藝展覽館、鹿港老街走讀、臺灣玻璃館、玻璃媽祖廟、卷木森活館、木作體驗。
10月30日「生態體驗行」員林火車站集合，參訪芳苑鄉王功蚵藝文化館、潮間生態體驗、台西村影像館、二林蔗農事件紀念館、巫家捏麵館。
11月5日「樂活產業遊」田中火車站集合，參訪社頭同仁社、樂活織襪博物館、襪子娃娃手作、彰化縣二二八暨人權紀念館、北斗老街建築走讀、董坐石硯藝術館、跑水節參觀、二水老街導覽等。
11月0日彰化火車站集合，南郭郡守官舍、彰化縣立美術館、彰化縣原住民生活館、南北管音樂戲曲館、古月民俗館、中藥防蚊包手作、紅葉童玩館、彰化古城巡禮等。
文化局表示，為了推廣在地文化之旅，此次每位報名費僅200元，費用包含導覽、手作課程、交通、午餐、保險等，報名成功者，活動當日還可獲贈文化見學斜背袋一個，活動採線上報名，報名網址：https://reurl.cc/AOZ3Wp。
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