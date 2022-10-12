彰化文化見學之旅佛心價今開放報名 暢遊博物館與老街

台灣邊境開放倒數，虎航接連釋出超優惠機票，吸引不少民眾搶購。但有人發現訂票五天後，回程班機卻被取消了，讓他上網抱怨，「虎航真的是在亂賣」、「連1010的特價機票也持續取消中」，要訂好虎航機票準備出國的旅客「顫抖吧」。

2022-10-12 10:55