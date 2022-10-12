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遠雄廣場7周年生日慶今天登場 滿千送百外加獨家來店禮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止遠雄廣場200多名員工手持加油棒，呼喊精神口號宣告生日慶開跑。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場200多名員工手持加油棒，呼喊精神口號宣告生日慶開跑。圖／汐止遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場7周年生日慶今天登場，除全館滿千送百優惠，還祭出「點數兌兌樂 生日慶加碼」、「獨家2波來店禮」和「同樂Hi起來趣味賽」，遠雄廣場總經理曾玉鳳喊出業績目標上看1億元，並帶給民眾好吃、好玩、好買的消費體驗。

遠雄為周年慶造勢，曾玉鳳帶領200多名員工一起手持加油棒呼喊口號，「衝第一、搶第一、賺第一，生日慶破億我可以」，宣告7歲生日派對今天起跑，一直持續到23日落幕。

曾玉鳳說，今年迎接7周年慶全館首度大改裝，引進ABC MART、寵物公園、墊腳石圖書文化廣場等眾多新櫃位，並打造五星級的顧客服務中心及VIP貴賓室，從外到內每區都有驚喜。

遠雄廣場7周年慶主題為「生日慶就要Hi起來」，除了全館滿千送百優惠活動，首5日還有限搶商品及新櫃獨家優惠。周年慶期間另祭出「點數兌兌樂 生日慶加碼」，扣點兌換CHIMEI微波爐、微電腦電子鍋、小米氣炸鍋等家電好禮。

獨家來店禮第一波14、15日全館當日累計滿1000元，即可兌換陶瓷手柄烤盤，第二波21、22日全館當日累計滿1500元，即可兌換附蓋單把奶鍋，讓消費者 打造更理想廚房。

汐止遠雄廣場表示，迎接周年慶推出多場「同樂Hi起來趣味賽」，消費者集戳章闖關，可兌換品牌優惠大禮包。姓名中有「遠、雄、廣、場」的小朋友，可憑身分證明文件免費暢玩追風奇幻島。29日下午2點到3點在3樓共學教室，號召民眾變裝大小鬼怪，製作符合節慶氣氛的「萬聖節糖果桶」，相關訊息請上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場200多名員工手持加油棒，呼喊精神口號宣告生日慶開跑。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場200多名員工手持加油棒，呼喊精神口號宣告生日慶開跑。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場迎接7周年慶全館首度大改裝，引進ABC MARTABC-MART等新櫃位。圖／汐止遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場迎接7周年慶全館首度大改裝，引進ABC MARTABC-MART等新櫃位。圖／汐止遠雄廣場提供

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