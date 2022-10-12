萬寶龍x火影忍者聯名全系列 打造專屬忍術風格
雖然是空想的故事，但漫畫常激勵了人心，寫下具實質影響力的文化篇章。以書寫文化為原點的萬寶龍，和已在46國家賣出2.5億本的暢銷漫畫《火影忍者》（Naruto）聯名，結合漫畫中兩大人氣角色：漩渦鳴人與自來也，推出包含皮件、書寫工具、智慧手表等跨品類聯名系列，強勢掀起一波橘色旋風。
之所以挑選漩渦鳴人與自來也的組合，原因之一來自萬寶龍特別呈現了兩者間的師徒關係、更有知識遞傳的重要。在一只特製動畫短片中，自來也回想著漩渦鳴人的旅程、他對鳴人的告誡，並透過鋼筆和墨水記錄想法，最終見證了忍者的真實意義。而巧合的是，《火影忍者》漫畫中自來也的角色，原型可能參考了一位浮世繪角色：天竺德兵衛。無論是浮世繪名家歌川國芳的《天竺德兵衛》、月岡芳年的《本朝義盜競》，畫作中的「天竺德兵衛」時而騎在巨大蛤蟆身上、或頭頂蛤蟆的奇趣形象，正與漫畫中「自來也」的形象不謀而合。
於1612年生出的天竺德兵衛確有其人，他曾在西元1626年以作家身份前往東南亞，並在返回日本寫下《天竺渡海物語》一書。他死後卻在淨琉璃、浮世繪、歌舞伎中「復活」，被渲染成為騎著蛤蟆、操弄法術的反派角色，唯他曾以作家身份活躍的事實，卻和萬寶龍的文化原點「書寫」產生了連結；同時漫畫中的忍術常在捲軸中「寫」下深奧符碼，又或另一角色卡卡西的「寫輪眼」，都和書寫有著隱藏連結，或正是萬寶龍挑選《火影忍者》聯名的無形原因。
全系列包含鋼筆、鋼珠筆和原子筆，其中鋼筆的純金筆尖並飾有鍍釕裝飾與「木葉忍者村」的黃金標誌，價位自21,000元至32,200元不等；皮件類別則有著托特包、單肩包、胸包、迷你記者包、手拿包、3卡皮夾、鑰匙扣、皮帶等多種選擇，並在包款、皮件的內側飾以搶眼橘色，或漩渦狀的葉子圖案，以呼應漩渦鳴人身上的橘色，與木葉忍者村的圖騰標示，價格自5,900元至40,400元不等。同時數位生活周邊再有品牌首次推出的Phone 14 Pro保護套與AirPods收納盒，並搭配Summit 3智慧腕表。且帶好你的「萬寶龍 X 火影忍者」風格裝備，木葉忍者村、集合嘍！
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