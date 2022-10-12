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珍珠鑽石來加持！女神林志玲、梁詠琪化身剛剛好的優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影

珠寶就是要配戴得剛剛好，不過分搶戲變成主角，讓配戴者變得更美才是王道。在婚後已兩年沒有在台灣公開亮相的林志玲，日前出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動，一身白色紗裙洋裝，富有女人味的大捲長髮垂放，配戴MIKIMOTO珍珠鑽石耳環與手鐲，以溫潤的珍珠光澤搭配璀燦美鑽，人如其書名，展現優雅女神的氣息。

香港女神梁詠琪，則是以De Beers Jewellers的天然美鑽珠寶，配襯一身黑色的Ralph Lauren紗裙禮服，出席第27屆釜山國際電影節。梁詠琪這次是憑香港電視劇《反起跑線聯盟》中「Nora」一角榮獲釜山國際電影節亞洲內容大獎「最佳女主角」提名。她精心搭配了Adonis Rose鑽石耳環、Dewdrop單行鑽石手鐲、Portraits of Nature butterfly鑽石戒指及Arpeggia單行鑽石戒指，不過分大件但絕對夠畫龍點睛的鑽石珠寶，散發優雅魅力，成為紅毯焦點。

MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，18K白金鑲嵌總重約0.79克拉鑽石搭配南洋珍珠，中型款，28萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，18K白金鑲嵌總重約0.79克拉鑽石搭配南洋珍珠，中型款，28萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
De Beers Adonis Rose 18K白金鑽石耳環，62萬元。圖／De Beers提供
De Beers Adonis Rose 18K白金鑽石耳環，62萬元。圖／De Beers提供
Arpeggia 18K白金單行鑽石戒指，34萬3,000元。圖／De Beers提供
Arpeggia 18K白金單行鑽石戒指，34萬3,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature butterfly 18K白金鑽石戒指，83,000元。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature butterfly 18K白金鑽石戒指，83,000元。圖／De Beers提供
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影
梁詠琪配戴De Beers Jewellers天然美鑽珠寶，出席第27屆釜山國際電影節。圖／De Beers提供
梁詠琪配戴De Beers Jewellers天然美鑽珠寶，出席第27屆釜山國際電影節。圖／De Beers提供
Mikimoto Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，約12萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，約12萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影
林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影

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