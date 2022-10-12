珍珠鑽石來加持！女神林志玲、梁詠琪化身剛剛好的優雅

珠寶就是要配戴得剛剛好，不過分搶戲變成主角，讓配戴者變得更美才是王道。在婚後已兩年沒有在台灣公開亮相的林志玲，日前出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動，一身白色紗裙洋裝，富有女人味的大捲長髮垂放，配戴MIKIMOTO珍珠鑽石耳環與手鐲，以溫潤的珍珠光澤搭配璀燦美鑽，人如其書名，展現優雅女神的氣息。

而香港女神梁詠琪，則是以De Beers Jewellers的天然美鑽珠寶，配襯一身黑色的Ralph Lauren紗裙禮服，出席第27屆釜山國際電影節。梁詠琪這次是憑香港電視劇《反起跑線聯盟》中「Nora」一角榮獲釜山國際電影節亞洲內容大獎「最佳女主角」提名。她精心搭配了Adonis Rose鑽石耳環、Dewdrop單行鑽石手鐲、Portraits of Nature butterfly鑽石戒指及Arpeggia單行鑽石戒指，不過分大件但絕對夠畫龍點睛的鑽石珠寶，散發優雅魅力，成為紅毯焦點。 MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手環，18K白金鑲嵌總重約0.79克拉鑽石搭配南洋珍珠，中型款，28萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供 De Beers Adonis Rose 18K白金鑽石耳環，62萬元。圖／De Beers提供 Arpeggia 18K白金單行鑽石戒指，34萬3,000元。圖／De Beers提供 De Beers Portraits of Nature butterfly 18K白金鑽石戒指，83,000元。圖／De Beers提供 林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影 梁詠琪配戴De Beers Jewellers天然美鑽珠寶，出席第27屆釜山國際電影節。圖／De Beers提供 Mikimoto Circle系列鑽石珍珠吊墜耳環，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，約12萬3,000元。圖／MIKIMOTO提供 林志玲配戴MIKIMOTO珍珠珠寶出席《剛剛好的優雅-志玲姊姊修養之道》新書分享活動。記者吳致碩／攝影