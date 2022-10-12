粉絲必抽！藏壽司推出18款「BT21扭蛋」 只有66天

已經多次推出特色扭蛋的「藏壽司」，本次攜手超人氣明星「BT21」，自10月21日起推出18款藏壽司限定「BT21扭蛋」。除此之外，還有全新的焦糖爆爆泡芙塔、日本靜岡產鰹魚、鮮蝦佐石澤沙拉醬等不同品項登場。

10月21日至12月25日限定登場的BT21 My Little Buddy系列限定扭蛋，包括有7款立體吊飾、7款馬口鐵磁鐵以及4款軟膠吊飾。其中7款「立體吊飾」分別為溫柔的RJ、小睡蟲KOYA、超級熱情的CHIMMY，TATA、SHOOKY與MANG，陪伴大家共度用餐時刻。7款「馬口鐵磁鐵」則包含RJ將KOYA擁入懷中、COOKY深情注視SHOOKY 、TATA把RJ捧在手心以及CHIMMY與MANG攜手玩樂等多款造型。另一方面，還有4款「軟膠吊飾」也是以多款人氣主角們的可愛造型現蹤，適合粉絲們蒐藏。