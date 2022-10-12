搶到虎航機票返國班機卻遭取消 網教一招破涕為笑
台灣邊境開放倒數，虎航接連釋出超優惠機票，吸引不少民眾搶購。但有人發現訂票五天後，回程班機卻被取消了，讓他上PTT抱怨，「虎航真的是在亂賣」、「連1010的特價機票也持續取消中」，要訂好虎航機票準備出國的旅客「顫抖吧」。
原PO表示，原本訂好虎航11月從台北來回沖繩那霸的機票，在賣票5天後因那霸機場人力調度困難，回程班機即被取消，讓他火大退票，並抱怨「賣票後5天就取消航班，顯然虎航真的是在亂賣」，也因此讓他錯失搶星宇航空特價機票的機會，並提醒預備搭乘虎航班機出國、「訂好行程跟飯店的顫抖吧」。
PO文一出，也有網友附和，「12月新千歲也被取消了，感覺在真正登機之前都不是安全的」、「新千歲12月16日回程被取消喔，供參考」。網友也表示，還好之前飯店都是訂可免費取消的選項，不然真的就虧大了。
在哀聲一片的留言之後，有網友提出自己使用一招讓被取消返國航段一事破涕為笑。
從原PO提供的虎航來信訊息，顯示有三種替換方案能擇一使用。除可退還全部訂單款項至原支付方式，還可保留本筆訂單款項，轉作信用帳戶，爾後可在180天內抵用後續機票金額。第三選項則為「免費變更原航班至其他日期，適用更改區間為2022年10月16日（含）到2023年1月10日（含）同航點航班」。
網友說，「原本訂到函館來回都888，但11月21日至24日被取消，現在改成 12月22日到1月3日聖誕節+跨年，新千歲根本賺到」，另名網友見此留言則附和：「改到聖誕+跨年真的賺爆了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言