有效証件含「1025」4碼 德州鮮切牛排免費送豬肋排

即將於10月25日迎接8週年的德州鮮切牛排Texas Roadhouse祭出超狂優惠，於10月18日至11月7日期間，持指定有效證件號碼含「1、0、2、5」四碼（無需排序）至全台任一分店，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送超人氣餐點「冠軍火烤豬肋排半排」乙份，另加碼再送「四骨豬肋排」兌換券乙張。此外，凡10月份壽星於活動期間到店用餐，全桌即享飲品買一送一優惠。

有效證件包含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號、國外護照號碼（外國籍），只有含有「1、0、2、5」四碼，於活動期間點購任一週年慶鮮切牛排組合餐（含兩樣配菜）與2杯可續杯飲料（優惠價1,100元起），即贈送美國藍緞帶大獎的「冠軍火烤豬肋排半排乙份」（不含配菜，價值545元），另加送「四骨豬肋排」兌換券乙張（價值320元）於下次消費滿千元使用。