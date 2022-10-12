聽新聞
test
0:00 / 0:00
有效証件含「1025」4碼 德州鮮切牛排免費送豬肋排
即將於10月25日迎接8週年的德州鮮切牛排Texas Roadhouse祭出超狂優惠，於10月18日至11月7日期間，持指定有效證件號碼含「1、0、2、5」四碼（無需排序）至全台任一分店，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送超人氣餐點「冠軍火烤豬肋排半排」乙份，另加碼再送「四骨豬肋排」兌換券乙張。此外，凡10月份壽星於活動期間到店用餐，全桌即享飲品買一送一優惠。
有效證件包含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號、國外護照號碼（外國籍），只有含有「1、0、2、5」四碼，於活動期間點購任一週年慶鮮切牛排組合餐（含兩樣配菜）與2杯可續杯飲料（優惠價1,100元起），即贈送美國藍緞帶大獎的「冠軍火烤豬肋排半排乙份」（不含配菜，價值545元），另加送「四骨豬肋排」兌換券乙張（價值320元）於下次消費滿千元使用。
德州鮮切牛排Texas Roadhouse自2014年10月25日開幕以來，致力於提供最道地的美式餐點，將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣。這次8週年慶還推出「10月壽星乾啦」飲品買一送一活動，凡10月份壽星於活動期間到店用餐，全桌不限飲品品項，可享買一送一優惠，可以開開心心喝好、喝滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言