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有效証件含「1025」4碼 德州鮮切牛排免費送豬肋排

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶來台8週年，祭出超狂優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排歡慶來台8週年，祭出超狂優惠。圖／開展餐飲集團提供。

即將於10月25日迎接8週年的德州鮮切牛排Texas Roadhouse祭出超狂優惠，於10月18日至11月7日期間，持指定有效證件號碼含「1、0、2、5」四碼（無需排序）至全台任一分店，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送超人氣餐點「冠軍火烤豬肋排半排」乙份，另加碼再送「四骨豬肋排」兌換券乙張。此外，凡10月份壽星於活動期間到店用餐，全桌即享飲品買一送一優惠。

有效證件包含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號、國外護照號碼（外國籍），只有含有「1、0、2、5」四碼，於活動期間點購任一週年慶鮮切牛排組合餐（含兩樣配菜）與2杯可續杯飲料（優惠價1,100元起），即贈送美國藍緞帶大獎的「冠軍火烤豬肋排半排乙份」（不含配菜，價值545元），另加送「四骨豬肋排」兌換券乙張（價值320元）於下次消費滿千元使用。

德州鮮切牛排Texas Roadhouse自2014年10月25日開幕以來，致力於提供最道地的美式餐點，將原汁原味的「手工鮮切牛排」引進台灣。這次8週年慶還推出「10月壽星乾啦」飲品買一送一活動，凡10月份壽星於活動期間到店用餐，全桌不限飲品品項，可享買一送一優惠，可以開開心心喝好、喝滿。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排品牌生日慶，推出對中指定證件號碼及10月壽星獨享優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排品牌生日慶，推出對中指定證件號碼及10月壽星獨享優惠。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排週年慶，對中指定證件號「1、0、2、5」，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送「冠軍火烤豬肋排半排」乙份。圖／開展餐飲集團提供。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排週年慶，對中指定證件號「1、0、2、5」，每桌點用週年慶鮮切牛排組合餐乙份，即贈送「冠軍火烤豬肋排半排」乙份。圖／開展餐飲集團提供。

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