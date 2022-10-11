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「倫敦設計博物館潮鞋特展」來了！ 亞洲站年底台北登場

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
英國展出實景。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供
英國展出實景。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供

由引領全球時尚設計的英國倫敦設計博物館獨家策畫，引爆歐洲愛鞋成痴的潮男潮女們爭相朝聖的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》世界巡迴展，相繼在倫敦、荷蘭展出，亞洲首站將於今年12月22日在中正紀念堂盛大展出。

《倫敦設計博物館 潮鞋特展》策展人Ligaya Salazar從運動鞋的風格與性能兩大主題，探討運動鞋的文化發展與設計背後的故事，以及結合創新設計達到永續的目標。此次登台在中正紀念堂近400坪的空間，將展示近300雙足以代表各時代最經典的運動鞋款，完整闡述潮鞋文化的超進化演變歷程，展覽中可以看到「潮鞋風格的演變」、「引爆時尚品牌聯名趨勢」、「運動鞋性能設計的創新」、「融入新創材質的永續概念」，探索運動鞋如何在極短的時間內，成為世界上最受歡迎的設計單品。並透過全球贊助StockX(全球線上最大球鞋交易平台)獨家數據，一窺潮鞋作為另類投資如何跑贏傳統投資。

在台展出的潮鞋特展，有別於英國展覽內容，特別和重量級資深藏鞋家卡特、黑貓、18陳允湟成立的FlightSole合作，從近20年運動鞋蒐藏品中，精挑細選有故事、稀缺性高、最具意義性的鞋子在本次展覽中展出，包括讓球迷尖叫的「Air Jordan 『History of Flight』」系列、「NIKE ZOOM LEBRON 9 『TAIPEI Edition 6 OF 9』」等，欣賞珍貴藏鞋之餘，也一同細細品味藏鞋家背後的收藏故事。

《倫敦設計博物館 潮鞋特展》超優惠預售票10月11日中午12:00 udn售票網搶先開賣(https://reurl.cc/3YV8WL)，更有超殺限量Sneaker Mob 鞋盒套票限量499元(原價970元)1000組同步搶購(https://reurl.cc/GE3ZjW)。

展覽名稱 │一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

展覽日期 │ 2022年12月22日 - 2023年4月9日

展覽地點 │中正紀念堂 2、3展廳

主辦單位 │倫敦設計博物館&聯合數位文創

全球贊助 │StockX

獨家媒體協辦 │ COOL 潮流生活網

展覽官網 │https://uevent.udnfunlife.com/sneakersunboxed

官方粉專 │https://www.facebook.com/SneakersUnboxed

售票資訊 │

單人票/雙人票 https://reurl.cc/3YV8WL

Sneaker Mob 鞋盒套票(限量1000組) https://reurl.cc/GE3ZjW

※展出內容，依台北實際展出為主。

Nike x Off-White Air Presto 。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供
Nike x Off-White Air Presto 。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供
NIKE ZOOM LEBRON 9 TAIPEI Edition 6 OF 9。圖／FlightSole
NIKE ZOOM LEBRON 9 TAIPEI Edition 6 OF 9。圖／FlightSole
adidas YEEZY BOOST 350 V2 Zebra 。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供
adidas YEEZY BOOST 350 V2 Zebra 。圖／EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供

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