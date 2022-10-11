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台北時裝周SS23 18場大秀、場地、線上直播時間全攻略

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
於遠百信義A13開設的「設計師時尚快閃店」，一次結合六個設計師品牌，空間設計並揉合髮廊概念，以鏡面反射出閃耀氣氛。圖 / 台北時裝周提供
於遠百信義A13開設的「設計師時尚快閃店」，一次結合六個設計師品牌，空間設計並揉合髮廊概念，以鏡面反射出閃耀氣氛。圖 / 台北時裝周提供

雖然米蘭時裝周、巴黎時裝周甫於日前落幕，但由文化部與臺北市政府共同主辦的台北時裝周，才於近期正式展開。

台北時裝周SS23預計自10月13日起（四）至10月28日（五）為止，將有合計共18場大秀。其中將在10月14日（五）登場的「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」，邀請五位原住民工藝師與服裝設計師共同創作，將帶來具有原民工藝細節、當代設計概念的50套服裝；而10月16日（一）與10月17日（二）則有鼓勵新銳的「新鮮秀Young Talent」、「新生代品牌秀New Breed」相繼登場。

18場大秀亮點更包含受邀展出的多個台灣設計師品牌如UUIN、Be Homme、Yentity、oqLiq、Liyu Tsai，更有台灣資深設計師品牌如GIOIA PAN、DOUCHANGLEE強勢壓鎮。同時場地將遍及松山菸廠、臺北文創大樓、W Taipei WooBar、台中FRAGRANT WORLD、花博新生園區迷宮花園。雖然各場大秀活動皆為預約邀請制，但無法入場也無妨，因為活動進行時，都可於台北時裝周的臉書專頁、官方Youtube或官方網站進行直播。詳細走秀時間、主題、品牌，可參考下方表格，亦可瀏覽台北時裝周官方網站或社群媒體，得到完整資訊。

官方 Facebook ▸ www.facebook.com/tpefashionweek

官方 Instagram ▸ www.instagram.com/tpe.fashionweek/

官方網站 ▸ https://tpefw.com/

設計師品牌DANIEL WONG甫於上周六台北時尚大秀登場。圖 / 台北時裝周提供
設計師品牌DANIEL WONG甫於上周六台北時尚大秀登場。圖 / 台北時裝周提供
18場即將登場的台北時裝周大秀中，JENN LEE將在10月15日（六）下午四點開秀，並可同步於台北時裝周官方網站、各社群平台同步直播。圖 / 台北時裝周提供
18場即將登場的台北時裝周大秀中，JENN LEE將在10月15日（六）下午四點開秀，並可同步於台北時裝周官方網站、各社群平台同步直播。圖 / 台北時裝周提供
台北時裝周SS23預計自10月13日起（四）至10月28日（五）為止，將有合計共18場大秀，帶來台灣設計師關於織品、線條、輪廓的無限想像。圖 / 聯合報消費組製表
台北時裝周SS23預計自10月13日起（四）至10月28日（五）為止，將有合計共18場大秀，帶來台灣設計師關於織品、線條、輪廓的無限想像。圖 / 聯合報消費組製表

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