快訊

房事不順！哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

獨／60歲周星馳暴瘦、白髮模樣流出 多年好友曝近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍煮丹「買1送1」 新品「豆花芋昔」吃得到芋泥配豆花

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
珍煮丹「豆花芋昔」自10月13日限定上市。圖／珍煮丹提供
珍煮丹「豆花芋昔」自10月13日限定上市。圖／珍煮丹提供

季節變化之時，手搖飲也不斷推出新品。「珍煮丹」本季針對獨門秘製芋芋系列，新推出「豆花芋昔」，一次就能品嚐到奶昔、芋泥、豆花交織而成的滋味，另外還有指定飲品買1送1、任2杯折30元等不同優惠。另外「二口旅茶」則以英倫甜點為出發，推出「蘋果肉桂奶奶」、「蘋果肉桂凍飲」等系列飲品，加價1元，還可加贈指定飲品，現賺60元。

珍煮丹的「獨門秘製芋芋系列」，乃是透過傳統芋圓為靈感所創作的飲品系列，透過芋泥、黑糖、鮮奶、冬瓜茶等不同元素的組合，推出有「芋圓冬瓜拿鐵」、「十份芋芋鮮奶」、「芋珍雙Q奶茶」等不同選擇。本次全新推出「豆花芋昔」，採用手工熬煮芋泥搭上醇厚奶昔，並且加入豆花配料增添口感，帶來宛若品嚐甜點般的濃郁風味，一般門市每杯70元，百貨門市每杯75元。

為慶祝新品上市，10月12日至10月25日期間，凡使用UberEats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙 Q 奶茶」，可享「大杯買1送1」優惠。10月13日開始到11月30日，到門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，任選2杯折30元，全台各門市限定販售，售完為止。

「2xLu二口旅茶」本次展開「旅遊世界」計畫，首站選擇英國倫敦，以英倫經典甜品「奶油蘋果肉桂派」為設計靈感，推出「蘋果肉桂奶奶」。以錫絨紅茶為基底，搭配奧地利蘋果汁、斯里蘭卡肉桂粉，呈現出蘋果與肉桂的香氣，並由上而下添加Lotus比利時蓮花脆餅、奶霜、冬瓜凍等不同配料，帶來更豐盛的層次感，每杯75元。另外還有「蘋香肉桂凍飲」同步登場，每杯55元。

為慶祝新品上市，10月14日至10月31日期間，凡購買新品蘋香系列，加1元就送原價60元的「招牌錫絨紅茶奶霜」1杯，每日限量50組。

蘋香肉桂奶奶，每杯75元。圖／2xLu二口旅茶提供
蘋香肉桂奶奶，每杯75元。圖／2xLu二口旅茶提供
包括「芋珍雙Q奶茶」等品項，UberEats限時享「買1送1」。圖／珍煮丹提供
包括「芋珍雙Q奶茶」等品項，UberEats限時享「買1送1」。圖／珍煮丹提供

甜點 奶茶

延伸閱讀

同志驕傲月入住喜來登送「彩虹觀光巴士」！再享免費Buffet早餐與「LAB SERIES雅男士」保養組

芋頭控必吃！板橋私房甜點「小豬圓舞曲」芋泥千層、奶香芋泥塔、芋泥巴斯克，濃「芋」魅力難抵擋

壞了？好市多鮮乳「加熱變豆花」她嚇到不敢吃 專家給了答案

根本在日本！桃園「井上豆花」在日本神社裡的寒天豆花店，秒飛日本過過癮

相關新聞

珍煮丹「買1送1」 新品「豆花芋昔」吃得到芋泥配豆花

季節變化之時，手搖飲也不斷推出新品。「珍煮丹」本季針對獨門秘製芋芋系列，新推出「豆花芋昔」，一次就能品嚐到奶昔、芋泥、豆...

黑到發亮！馬來西亞IKEA再推「極黑熱狗堡、焦糖霜淇淋」，從頭黑到尾滋味難以想像，先搶台灣萬聖限定「幽靈餅乾」

食物居然能黑到發亮！太不可思議了，馬來西亞IKEA居然推出極黑「竹炭系列」熱狗堡及霜淇淋，小編是第一次看到這麼黑的新品，真是神祕又奇怪，看起來讓人沒什麼食慾，但卻會基於好奇心而買上一份。 限定回

「它」回來了！肯德基經典「黑糖白玉Q蛋撻」霸氣回歸，升級版必吃滋味，還有預訂快取+1元多一件，療癒先開動

開工吃甜甜！連假回到工作崗位，還是稍稍有點小鬱卒嗎？那就吃肯德基重磅回歸的迷人「黑糖白玉Q蛋撻」撫慰一下小心靈吧！香濃蛋撻帶來的日常療癒感，今天下班先衝肯德基。 千呼萬喚！蛋撻控別錯過，肯德基的

跟著變美！趙露思分享自製「噗噗套餐」，超簡單Get同款「快樂奶昔」，健康營養還能越喝越美

連假大吃大喝，消化不順不用怕！主演《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》等多部話題陸劇的中國人氣女演員趙露思在個人小紅書分享自製「噗噗套餐」，只要4樣材料與一台果汁機，一指神功輕鬆搞定，簡單方便又

吃一片就飽！檀島 X 帕米貝可「超巨大蝴蝶酥」比臉還大

你印象中的「蝴蝶酥」是多大呢？「檀島香港茶餐廳」自即日起攜手「帕米貝可」，推出超大尺寸的「朱古力蝴蝶酥」，尺寸達24×1...

泡芙混吐司！旅禾 X Isaac「北海道生乳吐司」只賣51天，限時推出嘗鮮先衝

來自韓國的「Isaac」以奶油香煎吐司著稱，提供多樣化的特色三明治。本季Isaac攜手台中10大伴手禮名店「旅禾泡芙之家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。