珍煮丹「買1送1」 新品「豆花芋昔」吃得到芋泥配豆花

季節變化之時，手搖飲也不斷推出新品。「珍煮丹」本季針對獨門秘製芋芋系列，新推出「豆花芋昔」，一次就能品嚐到奶昔、芋泥、豆花交織而成的滋味，另外還有指定飲品買1送1、任2杯折30元等不同優惠。另外「二口旅茶」則以英倫甜點為出發，推出「蘋果肉桂奶奶」、「蘋果肉桂凍飲」等系列飲品，加價1元，還可加贈指定飲品，現賺60元。

珍煮丹的「獨門秘製芋芋系列」，乃是透過傳統芋圓為靈感所創作的飲品系列，透過芋泥、黑糖、鮮奶、冬瓜茶等不同元素的組合，推出有「芋圓冬瓜拿鐵」、「十份芋芋鮮奶」、「芋珍雙Q奶茶」等不同選擇。本次全新推出「豆花芋昔」，採用手工熬煮芋泥搭上醇厚奶昔，並且加入豆花配料增添口感，帶來宛若品嚐甜點般的濃郁風味，一般門市每杯70元，百貨門市每杯75元。

為慶祝新品上市，10月12日至10月25日期間，凡使用UberEats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙 Q 奶茶」，可享「大杯買1送1」優惠。10月13日開始到11月30日，到門市購買豆花芋昔和獨門秘製芋芋系列，任選2杯折30元，全台各門市限定販售，售完為止。

「2xLu二口旅茶」本次展開「旅遊世界」計畫，首站選擇英國倫敦，以英倫經典甜品「奶油蘋果肉桂派」為設計靈感，推出「蘋果肉桂奶奶」。以錫絨紅茶為基底，搭配奧地利蘋果汁、斯里蘭卡肉桂粉，呈現出蘋果與肉桂的香氣，並由上而下添加Lotus比利時蓮花脆餅、奶霜、冬瓜凍等不同配料，帶來更豐盛的層次感，每杯75元。另外還有「蘋香肉桂凍飲」同步登場，每杯55元。