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用餐+1元 免費住一晚！台北松山意舍推史上最強優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
訂購台北松山意舍酒店雙人私廚威靈頓料理，即可以1元加價入住景觀客房。圖／台北松山意舍酒店提供
訂購台北松山意舍酒店雙人私廚威靈頓料理，即可以1元加價入住景觀客房。圖／台北松山意舍酒店提供

迎解封送大禮，2022年10月28日起，台北松山意舍酒店將開放一般旅客入住，推出史上最強優惠，10月28日至10月30日限時三天，只要於松山意舍Que原木燒烤餐廳享用晚間雙人分享餐或雙人私廚威靈頓料理，當晚即可以1元加購入住河景中房或101中房，隔日還可享受酒店全新上市豪華早餐「新鮮鮑魚粥」、「和牛牛肉丼飯」、「日式舒芙蕾鬆餅」等豐盛早餐吧。每日限量20組預訂優惠，即日起開放預訂，搶完為止。

業者表示，若搶不到20組優惠，10月31日前還可預訂「早鳥優惠專案」(11月30日前須入住)，可以75折優惠入住，同步享有餐飲75折優惠。

此外，針對海外旅客也有優惠。10月13日至11月30日期間，意舍三館酒店 (松山意舍/西門町意舍/中山意舍)連住三晚「最優惠價格 (含早餐)」專案，就送桃園國際機場或台北松山機場「安心接機服務一趟」，不需接機的旅客則可更換成「新台幣1,000元的免費餐飲額度」，再獲贈「意舍酷FUN券」6,000元住宿折扣券。

意舍酒店皆位在捷運沿線商圈上，交通便利。台北松山意舍酒店緊鄰松山車站、百貨商場及饒河夜市，搭乘火車、捷運或逛街購物都十分便利；台北中山意舍酒店則位於美麗的綠林道中山北路上，步行5分鐘，即可達捷運中山站。

台北西門町意舍酒店就在充滿歡樂的西門町心臟地帶，鄰近電影街和DONDON DONKI唐吉訶德，距離捷運西門站僅約5分鐘步行路程，不論是到西門購物、紅樓劇場、看電影等，都十分方便。

活動相關資訊，可查台北意舍酒店官網。

入住意舍酒店連續三晚可享免費接機服務。圖／台北松山意舍酒店提供
入住意舍酒店連續三晚可享免費接機服務。圖／台北松山意舍酒店提供

酒店 西門町

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