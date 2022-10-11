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鳴日廚房首推5日環島 10月12日開賣！主打「皇太子御宴」

聯合報／ 記者羅建怡／台北即時報導
鳴日號及鳴日廚房2023年第一季行程，將於10月12日上午10時開賣。圖／雄獅旅遊提供
鳴日號及鳴日廚房2023年第一季行程，將於10月12日上午10時開賣。圖／雄獅旅遊提供

深獲旅客好評的台鐵美學觀光列車「鳴日號」，以及有移動的五星餐廳稱號「鳴日廚房」，2023年第一季行程將於10月12日上午10時起於雄獅旅遊官網開賣。

鳴日號最新開賣遊程，除了跨年及春節的限定趟次，還將以「音樂」為策展主題，每月於列車上帶來不同風格的音樂演奏，一月由中國風樂曲打頭陣，熱鬧迎新年，二、三月則有西洋風樂曲及日本風樂曲。行程也特別安排客製化包場活動，以及在地深度旅遊，帶領旅客挖掘全台「最不熱門」秘境景點。

其中，往年一位難求的鳴日號跨年行程，將於12月31日推出台北出發及台中、高雄出發兩趟次，安排前往「廢墟餐廳」品嘗宜蘭在地食材製作的法式料理，或是在都歷遊客中心來場愜意的下午茶音樂饗宴，每位參加跨年行程的旅客，還可獲得鳴日號專屬毛毯、WAT聯名鳴日酒等專屬好禮。

「鳴日廚房」除了1至3日行程之外，2023年第一季也首度推出5日環島行程，這也是鳴日廚房第一次行經台鐵西部幹線及南迴線，車上餐食將由晶華國際酒店集團旗下台北晶華酒店、太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店聯手提供服務，其中，台南晶英酒店將首度於列車上展現「攝政宮皇太子御宴」，重現百年前的國宴級豐美佳餚，5日環島行程還將安排前往高雄晶英國際行館，大啖米其林美食Ukai-tei鐵板燒。

此外，列車上也將首度舉辦「RIEDEL品杯會」，由專業品杯師帶領之下，讓旅客以不同的水晶杯搭配美酒，透過實際的品飲感受杯與酒交織的奇妙感受，活動後還可帶走4款市價4,050元Veritas品杯組。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳴日廚房攜手台南晶英酒店推出「攝政宮皇太子御宴」。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房攜手台南晶英酒店推出「攝政宮皇太子御宴」。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房首度推出5日環島行程，遊覽台鐵西部幹線與南迴線。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房首度推出5日環島行程，遊覽台鐵西部幹線與南迴線。圖／雄獅旅遊提供

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