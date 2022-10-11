快訊

台股狂跌500餘點 金管會宣布擴大限空令

國泰世華8日系統大當機 「3項補償方案」出爐

萬福瑪麗亞：在落難時代，我們的共同盼望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022保養調查！毛孔暗沈與粉刺是困擾 荷包蛋保養登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
荷包蛋保養法，以「國際綠色美妝大獎」活萃修護精華露、限定珍藏版「綠色海洋精華油Ｘ格拉斯玫瑰」，30秒為肌膚打造荷包蛋。圖／綠藤生機提供
荷包蛋保養法，以「國際綠色美妝大獎」活萃修護精華露、限定珍藏版「綠色海洋精華油Ｘ格拉斯玫瑰」，30秒為肌膚打造荷包蛋。圖／綠藤生機提供

許多人每天都會保養，但真的能獲得效果嗎？由綠藤生機發起的「2022保養習慣大調查」中發現，許多人每天平均使用3道產品、花3分鐘保養，但卻對於改善暗沈、敏感的滿意度卻偏低，而最多人困擾的肌膚問題則是毛孔粗大、肌膚暗沉與粉刺/痘痘。而綠藤生機也持續推動無乳液實驗，提倡減法保養，並喊出「荷包蛋保養」，採用水與油混合的方式進行保養。

2022保養習慣大調查中，超過8千人填答，超過半數的人認為自己肌膚容易敏感，並常感覺肌膚狀況不穩定，或是還在找尋適合自己的保養方法，而綠藤生機推動的無乳液保養，也有超過9成以上的人願意嘗試。

對比有些品牌喊出的多步驟保養，綠藤生機從2016年提倡無乳液實驗，不使用乳霜、乳液，今年喊出荷包蛋保養，鼓勵大家調和水與油，創造清爽的保養方式，而且可以讓肌膚穩定吸收，還能節省保養時間。

綠藤生機的荷包蛋保養，只需要三個步驟，第一步先按壓活萃修護精華露為蛋白，具有COSMOS 有機認證，不使用矽靈、人工香精等非必要成份；第二步按壓綠色海洋精華油Ｘ格拉斯玫瑰為蛋黃，綠色海洋精華油加入三種珍稀玫瑰萃取，能為肌膚帶來緊緻明亮；第三步將兩者相互混合，擦上臉保養，就能完成一次性步驟的保養。

綠藤生機玫瑰綠色海洋精華油限量新品。圖／綠藤生機提供
綠藤生機玫瑰綠色海洋精華油限量新品。圖／綠藤生機提供
荷包蛋保養法，直接以「水與油」減法程序回應肌膚真實需求。圖／綠藤生機提供
荷包蛋保養法，直接以「水與油」減法程序回應肌膚真實需求。圖／綠藤生機提供
綠藤生機提倡荷包蛋保養法。圖／綠藤生機提供
綠藤生機提倡荷包蛋保養法。圖／綠藤生機提供

品牌

延伸閱讀

小孩不睡怎麼辦 精油按摩養成睡前儀式感

2022美容油6款推薦！必學最新荷包蛋保養法，夠滋潤卻不油膩

強大修復能量！香奈兒奢華極萃肽金賦活油添加自癒精萃

夢幻星空絕美登場！肌膚之鑰明星商品換幻耀星空新包裝

相關新聞

倡議綠色消費 12日起7-11停止提供一次性提網

積極拓展營運綠實力，7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同倡議綠色消費，藉由「擴大減塑作法」、「鼓勵自帶」...

雖是植物卻肉汁飽滿 想嘗試「未來肉」的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「未來肉」相關話題，帶您了解網友對於未來肉嘗試意願的正反意見觀點。

用餐+1元 免費住一晚！台北松山意舍推史上最強優惠

迎解封送大禮，2022年10月28日起，台北松山意舍酒店將開放一般旅客入住，推出史上最強優惠，10月28日至10月30日...

鳴日廚房首推5日環島 10月12日開賣！主打「皇太子御宴」

深獲旅客好評的台鐵美學觀光列車「鳴日號」，以及有移動的五星餐廳稱號「鳴日廚房」，2023年第一季行程將於10月12日上午...

2022保養調查！毛孔暗沈與粉刺是困擾 荷包蛋保養登場

許多人每天都會保養，但真的能獲得效果嗎？由綠藤生機發起的「2022保養習慣大調查」中發現，許多人每天平均使用3道產品、花...

免費吃佛跳牆、松露薯條！ 12品牌「外送加送私房菜」

疫情儘管相對趨緩，但仍改變了民眾的消費習慣，讓「外送」成為餐飲新寵。根據統計，2021年外送平台營業額年成長率達293....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。