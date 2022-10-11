2022保養調查！毛孔暗沈與粉刺是困擾 荷包蛋保養登場

許多人每天都會保養，但真的能獲得效果嗎？由綠藤生機發起的「2022保養習慣大調查」中發現，許多人每天平均使用3道產品、花3分鐘保養，但卻對於改善暗沈、敏感的滿意度卻偏低，而最多人困擾的肌膚問題則是毛孔粗大、肌膚暗沉與粉刺/痘痘。而綠藤生機也持續推動無乳液實驗，提倡減法保養，並喊出「荷包蛋保養」，採用水與油混合的方式進行保養。

2022保養習慣大調查中，超過8千人填答，超過半數的人認為自己肌膚容易敏感，並常感覺肌膚狀況不穩定，或是還在找尋適合自己的保養方法，而綠藤生機推動的無乳液保養，也有超過9成以上的人願意嘗試。

對比有些品牌喊出的多步驟保養，綠藤生機從2016年提倡無乳液實驗，不使用乳霜、乳液，今年喊出荷包蛋保養，鼓勵大家調和水與油，創造清爽的保養方式，而且可以讓肌膚穩定吸收，還能節省保養時間。