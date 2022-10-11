聽新聞
test
0:00 / 0:00
2022保養調查！毛孔暗沈與粉刺是困擾 荷包蛋保養登場
許多人每天都會保養，但真的能獲得效果嗎？由綠藤生機發起的「2022保養習慣大調查」中發現，許多人每天平均使用3道產品、花3分鐘保養，但卻對於改善暗沈、敏感的滿意度卻偏低，而最多人困擾的肌膚問題則是毛孔粗大、肌膚暗沉與粉刺/痘痘。而綠藤生機也持續推動無乳液實驗，提倡減法保養，並喊出「荷包蛋保養」，採用水與油混合的方式進行保養。
2022保養習慣大調查中，超過8千人填答，超過半數的人認為自己肌膚容易敏感，並常感覺肌膚狀況不穩定，或是還在找尋適合自己的保養方法，而綠藤生機推動的無乳液保養，也有超過9成以上的人願意嘗試。
對比有些品牌喊出的多步驟保養，綠藤生機從2016年提倡無乳液實驗，不使用乳霜、乳液，今年喊出荷包蛋保養，鼓勵大家調和水與油，創造清爽的保養方式，而且可以讓肌膚穩定吸收，還能節省保養時間。
綠藤生機的荷包蛋保養，只需要三個步驟，第一步先按壓活萃修護精華露為蛋白，具有COSMOS 有機認證，不使用矽靈、人工香精等非必要成份；第二步按壓綠色海洋精華油Ｘ格拉斯玫瑰為蛋黃，綠色海洋精華油加入三種珍稀玫瑰萃取，能為肌膚帶來緊緻明亮；第三步將兩者相互混合，擦上臉保養，就能完成一次性步驟的保養。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言