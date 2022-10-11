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免費吃佛跳牆、松露薯條！ 12品牌「外送加送私房菜」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
陽光皇后滿額加贈「松露薯條」。圖／饗賓餐旅提供
陽光皇后滿額加贈「松露薯條」。圖／饗賓餐旅提供

疫情儘管相對趨緩，但仍改變了民眾的消費習慣，讓「外送」成為餐飲新寵。根據統計，2021年外送平台營業額年成長率達293.78%。饗賓餐旅所成立的「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，為慶祝光輝十月，集結12間特色餐廳，推出「滿額送私房菜」的方案，讓民眾外送也能享優惠。

相較於一般外送平台收取30~35%服務費，「饗帶走EATOGO」標榜只收取5%平台服務費，且能共享饗賓「iEAT饗愛吃」APP 的130萬用戶。目前除了饗賓集團旗下的饗食天堂、饗饗、旭集等8個品牌，另外還有莫凡比餐廳、PINO PIZZERIA、金讚魯肉飯、陽光皇后、享鍋酒館、SAIKABO等15間品牌加入，未來還會增加六堆伙房、魔法咖哩、東北之家酸菜白肉鍋、新千葉火鍋、PapàRoy義式手作料理、百家班/Hey Ahh等品牌。

為慶祝光輝十月，即日起至10月31日期間，饗賓集結多個品牌，推出饗帶走EATOGO滿額優惠活動，只要消費滿1,010元，就贈送美味私房菜。例如「饗食天堂」滿額即贈「葡式蛋塔4入」，果然匯贈送「佛跳牆（全素）」，饗泰多則贈送「摩摩喳喳」。另外如「莫凡比餐廳」、「陽光皇后」加贈「松露薯條」，PINO PIZZERIA贈送「1.25L可樂1瓶」，其他包括金讚魯肉飯、享鍋酒館、SAIKABO也各有小菜、日本進口甜蛋燒等不同贈禮。

小福利火鍋會所，滿額贈送「涼拌牛三寶」。圖／饗賓餐旅提供
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莫凡彼餐廳滿額加贈「松露薯條」。圖／饗賓餐旅提供
莫凡彼餐廳滿額加贈「松露薯條」。圖／饗賓餐旅提供
饗泰多滿額贈送「摩摩喳喳」。圖／饗賓餐旅提供
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