新光三越周年慶熱銷榜 這款美妝保養長年「經典不敗」
新光三越台北南西店為全客層業種百貨，加上為新光三越首波周年慶開跑行列，所以南西店又是百貨業者、品牌觀察周年慶風向趨勢的一大指標。新光三越南西店也分別統計今年周年慶「年輕族群」、「美妝保養」、「家電」最愛買的首5日熱銷榜。化妝品前五大熱銷皆由保養品拿下，當中包括資生堂百優乳霜、SK-II青春露、IPSA流金水都是經典不敗的長年好口碑熱賣款。
年輕族群最愛
TOP 1：「CONVERSE各系列帆布鞋」熱銷500雙
TOP 2：「NEW BALANCE各系列慢跑鞋」熱銷350雙
TOP 3：「OLENS日拋隱形眼鏡」熱銷350組
TOP 4：「NIKE AIR FORCE系列運動鞋」熱銷250雙
TOP 5：「ISTORE IPHONE 14 PRO」熱銷200支
疫後社交活動重啟，保養彩妝客回歸，不管是乳霜類、定妝類商品買氣皆相較去年成長近20%，今年熱銷保養排行榜分別為
TOP 1：「資生堂國際櫃百優精純乳霜75ml」熱銷2,200組
TOP 2：「ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜75ml」熱銷1,900組
TOP 3：「SK-II青春露330ml」熱銷1,200組
TOP 4：「資生堂東京櫃 激抗痕亮采緊緻露-輕盈版」熱銷1,150組
TOP 5：「IPSA流金水20th生日組」熱銷1,100組
宅經濟話題持續，加上年底新屋交屋潮，帶動大型家電設備熱銷，今年熱門家電新品出爐
TOP 1：「LG OLED evo G2零間隙藝廊系列4K AI語音物聯網電視65吋」熱銷60台
TOP 2：「OSIM減壓養生椅」熱銷60台
TOP 3 ：「Asko 14人份嵌入式洗碗機DBI243IB」熱銷50台
TOP 4：「Panasonic 600L無邊框鏡面電冰箱NR-F607HX」熱銷40台
TOP 5：「日立11.5kg洗脫烘滾筒洗衣機BDSX115FJ」熱銷40台
另外，環球購物中心周年慶也傳來好消息，首5日業績較去年同期成長近一成，其中又以生活傢飾家電、黃金珠寶及因應天氣轉涼，帶動保暖運動休閒及機能服飾成長。今年周年慶在高回饋帶動下，中和店客單價成長，其中生活家電除了大型電視機、冰箱等最為熱銷，同時後疫情因應輕型美學家電崛起也帶動買氣，以電烤盤、上萬元的咖啡機需求最高。中和店新改裝的3樓親子體驗區，提供親子烘焙、各式手作及親子樂園空間，吸引親子客層出動，帶動業績、人潮增長。
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