英超模Lila Moss、吳速玲都搶戴！ Longchamp新包限訂購

訂製、個人化,聽起來常是VIP規格的尊榮服務,但現在也有小資可輕鬆入手的風格選項。法國品牌Longchamp將在台灣台中、台南、高雄、台北等四城市帶來Le Pliage®包的訂製服務,以萬元有找的荷包友善價位,成為出國旅遊時、機場不再撞包的時尚好朋友。

1993年問世的LONGCHAMP Le Pliage®包,以可折疊、多變、輕巧為特色,近年更延伸出My Pliage® Club和My Pliage® Signature兩種風格殊異的訂製系列。其中My Pliage® Signature強調包身使用8到24個不等的回收寶特瓶製成環保再生尼龍,並具4種尺寸與16種以上的繽紛色彩,過往曾為英超模Lila Moss、女演員Lily Collins在街頭生活中使用,切意、生活感而實用。此外曹格妻子吳速玲日前在澎湖海灘時,也曾大曬多個My Pliage® Signature旅行包,展現海灘時尚。

My Pliage® Club訂製包款則具有6款包型尺寸與多種色調運用在包身、按扣與飾邊等不同細節,同時包身還可繡上奔馬Logo或巴黎鐵塔,袋蓋並可燙印個人標語或名字,展現獨特的個人風格印記。機場登機、三天兩夜小旅行時再也不撞包,好收納、好用、好看,一舉多得。