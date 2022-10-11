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英超模Lila Moss、吳速玲都搶戴！ Longchamp新包限訂購

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
吳速玲先前曾在IG曬出沙灘照，當時便大方搭配了Longchamp的My Pliage®包，十足搶眼。圖 / 翻攝自 IG @ 5400wu（合成圖）
吳速玲先前曾在IG曬出沙灘照，當時便大方搭配了Longchamp的My Pliage®包，十足搶眼。圖 / 翻攝自 IG @ 5400wu（合成圖）

訂製、個人化，聽起來常是VIP規格的尊榮服務，但現在也有小資可輕鬆入手的風格選項。法國品牌Longchamp將在台灣台中、台南、高雄、台北等四城市帶來Le Pliage®包的訂製服務，以萬元有找的荷包友善價位，成為出國旅遊時、機場不再撞包的時尚好朋友。

1993年問世的LONGCHAMP Le Pliage®包，以可折疊、多變、輕巧為特色，近年更延伸出My Pliage® Club和My Pliage® Signature兩種風格殊異的訂製系列。其中My Pliage® Signature強調包身使用8到24個不等的回收寶特瓶製成環保再生尼龍，並具4種尺寸與16種以上的繽紛色彩，過往曾為英超模Lila Moss、女演員Lily Collins在街頭生活中使用，切意、生活感而實用。此外曹格妻子吳速玲日前在澎湖海灘時，也曾大曬多個My Pliage® Signature旅行包，展現海灘時尚。

My Pliage® Club訂製包款則具有6款包型尺寸與多種色調運用在包身、按扣與飾邊等不同細節，同時包身還可繡上奔馬Logo或巴黎鐵塔，袋蓋並可燙印個人標語或名字，展現獨特的個人風格印記。機場登機、三天兩夜小旅行時再也不撞包，好收納、好用、好看，一舉多得。

My Pliage訂製服務將自即日起於台北101旗艦店開放訂製體驗，同時10月13日（四）至10月23日（日）將於台南新光三越西門店登場、10月20日（四）至10月30日（日）則將前進台中新光三越中港店，11月1日（二）至11月10日（四）回到台北SOGO復興店，最後高雄漢神巨蛋店則將於11月10日（四）至11月20日（日）提供此一服務，可逕行洽詢各專賣店，瞭解進一步細節。

英國超模Lila Moss在紐約街頭曾使用了一款海軍藍My Pliage® Signature旅行袋，袋身並印有撞色、斗大的名字縮寫LM，搶眼、隨興，也具經典辨識度。圖 / Longchamp提供
英國超模Lila Moss在紐約街頭曾使用了一款海軍藍My Pliage® Signature旅行袋，袋身並印有撞色、斗大的名字縮寫LM，搶眼、隨興，也具經典辨識度。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊小型手提包XS尺寸，10,000元。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊小型手提包XS尺寸，10,000元。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Club訂製包款的包身還可繡上奔馬Logo或巴黎鐵塔，袋蓋並可燙印個人標語或名字，讓訂製細節搶眼而富樂趣。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Club訂製包款的包身還可繡上奔馬Logo或巴黎鐵塔，袋蓋並可燙印個人標語或名字，讓訂製細節搶眼而富樂趣。圖 / Longchamp提供
LONGCHAMP將在台中、台南、高雄、台北等四城市帶來Le Pliage®包的訂製服務，價位約在4,400元至10,000元左右，成為小資族的荷包友善之選。圖 / Longchamp提供
LONGCHAMP將在台中、台南、高雄、台北等四城市帶來Le Pliage®包的訂製服務，價位約在4,400元至10,000元左右，成為小資族的荷包友善之選。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Club小型手提包，4,400元。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Club小型手提包，4,400元。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊肩背包，9,500元。圖 / Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊肩背包，9,500元。圖 / Longchamp提供

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