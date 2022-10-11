英超模Lila Moss、吳速玲都搶戴！ Longchamp新包限訂購

訂製、個人化，聽起來常是VIP規格的尊榮服務，但現在也有小資可輕鬆入手的風格選項。法國品牌Longchamp將在台灣台中、台南、高雄、台北等四城市帶來Le Pliage®包的訂製服務，以萬元有找的荷包友善價位，成為出國旅遊時、機場不再撞包的時尚好朋友。

1993年問世的LONGCHAMP Le Pliage®包，以可折疊、多變、輕巧為特色，近年更延伸出My Pliage® Club和My Pliage® Signature兩種風格殊異的訂製系列。其中My Pliage® Signature強調包身使用8到24個不等的回收寶特瓶製成環保再生尼龍，並具4種尺寸與16種以上的繽紛色彩，過往曾為英超模Lila Moss、女演員Lily Collins在街頭生活中使用，切意、生活感而實用。此外曹格妻子吳速玲日前在澎湖海灘時，也曾大曬多個My Pliage® Signature旅行包，展現海灘時尚。

My Pliage® Club訂製包款則具有6款包型尺寸與多種色調運用在包身、按扣與飾邊等不同細節，同時包身還可繡上奔馬Logo或巴黎鐵塔，袋蓋並可燙印個人標語或名字，展現獨特的個人風格印記。機場登機、三天兩夜小旅行時再也不撞包，好收納、好用、好看，一舉多得。