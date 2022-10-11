潮人們尖叫！《一鞋入魂 潮鞋特展》來了 一睹夢幻鞋款亞洲首站年底登場

由引領全球時尚設計的英國倫敦設計博物館獨家策劃，引爆歐洲愛鞋成痴的潮男潮女們爭相朝聖的《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》世界巡迴展，相繼在倫敦、荷蘭展出，亞洲首站將於今年12月22日在中正紀念堂盛大展出！

全世界每天都有數百萬人購買和穿著的運動鞋，僅在2021年就售出了11億雙，《倫敦設計博物館 潮鞋特展》策展人Ligaya Salazar將從運動鞋的風格與性能兩大主題，探討運動鞋的文化發展與設計背後的故事，以及結合創新設計達到永續的目標。中正紀念堂近400坪的展出空間，將展示近300雙足以代表各時代最經典的運動鞋款，完整闡述潮鞋文化的超進化演變歷程，展覽中可以看到「潮鞋風格的演變」、「引爆時尚品牌聯名趨勢」、「運動鞋性能設計的創新」、「融入新創材質的永續概念」，探索運動鞋如何在極短的時間內，成為世界上最受歡迎的設計單品。並透過全球贊助StockX(全球線上最大球鞋交易平台)獨家數據，一窺潮鞋作為另類投資如何跑贏傳統投資。

《倫敦設計博物館 潮鞋特展》超優惠預售票10/11中午12:00 udn售票網 搶先開賣，更有超殺限量Sneaker Mob 鞋盒套票限量499元(原價970元)1000組同步搶購( https://reurl.cc/GE3ZjW )。

潮鞋！ 展現自我風格的Style

自1970年代起，運動鞋在世界各地的青少年文化中日漸普及，街頭逐漸流行起運動風格的穿搭，直到1990年代運動鞋品牌引入NBA球星麥可喬丹(Michael Jordan)、饒舌樂團Run DMC等名人代言，引發人們在運動鞋市場中，對於獨特性的渴求，讓運動鞋文化出現明顯的轉變，當時造就不少早期的限量款型號，也促成讓運動鞋品牌與時裝設計師的合作，並且透過網路的普及，在過去10年中，掀起全球熱愛運動鞋的熱潮。

adidas YEEZY BOOST 350 V2 ‘Zebra’ (照片由EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供)

運動鞋X時尚 引爆品牌聯名趨勢

運動鞋文化在1990年代後期，明顯的從街頭風格，轉變到開始關注與高端時尚的合作，從東京開始，許多運動品牌開始與街頭精品服飾店，以及潮流設計師合作，例如Adidas與山本耀司聯名的Y-3，顛覆了運動風穿搭與時尚界，以及饒舌歌手肯爺(Kanye West)與Adidas共同打造的YEEZY BOOST 350 V2 ‘Zebra’等，還有更多與潮流、時尚品牌的聯名設計，推動了限量版潮鞋與現今潮鞋文化的興起浪潮。

Nike x Off-White Air Presto (照片由EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供)

探索運動鞋性能創新設計的歷程

運動鞋最初就是專為特殊運動需求而設計，本次展覽中展示了運動鞋從早期到現今加入創新設計的演變歷程，例如可以看到由麻省理工學院設計實驗室、PUMA與Biorealize共同開發的生物活性鞋，以及為了最佳貼合度所設計出的Reebok Instapump Fury系列，同時還有更多Nike早期經典鞋款，例如1977年藍色與黃色的Waffle，完整呈現各時代經典運動鞋的設計起源，更闡述了運動鞋在創新設計層面的進步與革新。

Converse Big 9 約1920年代問世的鞋款。(照片由EdReeve為倫敦設計博物館所拍攝提供)

融入新創材質 探索運動鞋永續設計的無限未來

運動鞋是全球最普遍的設計單品，有鑑於運動鞋產業對於環境造成的負擔，設計師們開始思考如何在設計中結合環境永續的目的，本次展覽，也將從「升級、修復、循環設計」三個層面，並且考量加入新創材質，探討運動鞋永續設計的無限未來。

在地藏家壓箱寶 簽名球鞋台北獨家展出

在台展出的潮鞋特展，有別於英國展覽內容，特別和重量級資深藏鞋家卡特、黑貓、18陳允湟成立的FlightSole合作，從近20年運動鞋蒐藏品中，精挑細選有故事、稀缺性高、最具意義性的鞋子在本次展覽中展出，包括讓球迷尖叫的「Air Jordan “History of Flight”」系列、「NIKE ZOOM LEBRON 9 “TAIPEI Edition 6 OF 9”」，超猛收藏一字排開，欣賞珍貴藏鞋之餘，也一同細細品味藏鞋家背後的收藏故事。

NIKE ZOOM LEBRON 9 “‘TAIPEI Edition 6 OF 9”。 (照片提供：FlightSole)

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Sneaker Mob 鞋盒套票限量1000組 同步搶購

《一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展》超優惠預售單人票300元/張(原價390元/張)、雙人套票580元/套(原價780元/套)，將於10/11中午12:00在 udn售票網 搶先開賣；更與台灣品牌Sneaker Mob合作，限量推出1000組加贈「 Sneaker Mob透明磁吸側開球鞋盒 」的鞋盒套票499元(原價970元)。Sneaker Mob為台灣品牌，是世界級專業球鞋周邊裝備，其中透明磁吸側開球鞋盒於2017領先全球推出，以塑造球鞋收藏⽣活為靈感所設計之商品，在台灣也有眾多職業籃球員、藝⼈以及收藏家愛用。⾄今已經發⾏到第三代，是⼀款擁有磁吸、抗UV、超強耐重、密合防塵等多方優點的鞋盒。商品套票超殺價格限量1000組，售完為止，千萬不要錯過。

Sneaker Mob透明磁吸側開球鞋盒(鞋盒套票不含鞋子)(照片提供：Sneaker Mob)

不論你是好奇潮鞋如何從運動鞋成為現象級單品、顛覆時尚界的現在與未來，還是你是一位鞋癡，想親眼看見從過去到現在，引領每個時代、作夢都夢不到的超稀缺夢幻逸品，那你絕對不能錯過亞洲巡迴首站《一鞋入魂 倫敦設計博物館 潮鞋特展》！

展覽名稱 │一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展

展覽日期 │ 2022年12月22日 - 2023年4月9日

展覽地點 │中正紀念堂 2、3展廳

主辦單位 │倫敦設計博物館&聯合數位文創

全球贊助 │StockX

獨家媒體協辦 │ COOL、潮流生活網

展覽官網 │ https://uevent.udnfunlife.com/sneakersunboxed

官方粉專 │ https://www.facebook.com/SneakersUnboxed

售票資訊 │

單人票/雙人票 https://reurl.cc/3YV8WL