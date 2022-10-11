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COACH香氛快閃店 千元買香水送潮流帽、化妝包夠超值

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
COACH曠野玫瑰特惠組，特價3,000元。圖／鋒恩香水提供
COACH曠野玫瑰特惠組，特價3,000元。圖／鋒恩香水提供

COACH今年首度在台灣打造香氛快閃店，10月11～27日在新光三越信義新天地A11登場，只要到現場拍照打卡上傳，就送COACH爆米花，還有此次端出許多超強特惠組，買特惠組直接入手COACH潮流帽、化妝包，優惠非常超值。

COACH的香氛快閃店打造出歡樂的香氛遊樂園，10月11日16點，邀請OZONE成員李哲言現身，當天消費滿3,800元，送OZONE李哲言親筆簽名製作香水皮套，只限量5組。

活動期間購買任一品項可以扭蛋一次，人人有獎，消費滿3,800元送COACH泰迪熊，滿5,000元送曠野玫瑰淡香精10ml、COACH品牌托特包。

特惠組也是誠意十足，女香推特惠組，內含曠野玫瑰淡香精90ml、曠野玫瑰淡香精護手霜100ml、曠野玫瑰淡香精迷你瓶4.5ml、曠野玫瑰盥洗包、逐夢暮光錀匙圈、曠野玫瑰收納袋任一色，特價3,000元。

男香則有加州公路淡香水100ml、時尚經典男性淡香水旅行組、加州公路淡香水迷你瓶4.5ml、COACH品牌潮帽、旅行用皮套&刺繡布貼任一色，特價2,650元。

COACH 加州公路淡香水：香水皮套與布貼。圖／鋒恩香水提供
COACH 加州公路淡香水：香水皮套與布貼。圖／鋒恩香水提供
在COACH香氛快閃店消費滿5千元，送COACH品牌托特包。圖／鋒恩香水提供
在COACH香氛快閃店消費滿5千元，送COACH品牌托特包。圖／鋒恩香水提供
COACH加州公路特惠組，特價2,650元。圖／鋒恩香水提供
COACH加州公路特惠組，特價2,650元。圖／鋒恩香水提供

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