聽新聞
test
0:00 / 0:00
COACH香氛快閃店 千元買香水送潮流帽、化妝包夠超值
COACH今年首度在台灣打造香氛快閃店，10月11～27日在新光三越信義新天地A11登場，只要到現場拍照打卡上傳，就送COACH爆米花，還有此次端出許多超強特惠組，買特惠組直接入手COACH潮流帽、化妝包，優惠非常超值。
COACH的香氛快閃店打造出歡樂的香氛遊樂園，10月11日16點，邀請OZONE成員李哲言現身，當天消費滿3,800元，送OZONE李哲言親筆簽名製作香水皮套，只限量5組。
活動期間購買任一品項可以扭蛋一次，人人有獎，消費滿3,800元送COACH泰迪熊，滿5,000元送曠野玫瑰淡香精10ml、COACH品牌托特包。
特惠組也是誠意十足，女香推特惠組，內含曠野玫瑰淡香精90ml、曠野玫瑰淡香精護手霜100ml、曠野玫瑰淡香精迷你瓶4.5ml、曠野玫瑰盥洗包、逐夢暮光錀匙圈、曠野玫瑰收納袋任一色，特價3,000元。
男香則有加州公路淡香水100ml、時尚經典男性淡香水旅行組、加州公路淡香水迷你瓶4.5ml、COACH品牌潮帽、旅行用皮套&刺繡布貼任一色，特價2,650元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言