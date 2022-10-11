2億元「燦坤振興券」回饋大放送 購機最高現折6,200元
迎接年末購物旺季，燦坤率先宣布獨家發放總價值2億元的「燦坤振興券」，即日起至11月3日期間，實體會員至門市消費全館指定商品單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，再享全館3重超狂折扣，除了享會員促銷價，還有機會多張振興券疊加使用，刷9大指定銀行信用卡滿額分期還可再現折1,001元，年末家電3C汰舊換新就趁這一波。
活動期間會員除了單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，會員再享促銷價全館8折起，指定商品滿額再送300元、600元、799元、999元燦坤振興券，每項單品最多送3張振興券，還可與200元燦坤振興券併用。若使用台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、花旗銀行、永豐銀行、中國信託、聯邦銀行、星展銀行、匯豐銀行等9大指定銀行信用卡，單品刷滿2萬元且分3、6、8期享0利率，還可再加碼送1,001元「銀行現折券」。
另外，熱賣指定款iPhone 14 Plus、iPhone 14燦坤也有現貨限量供應，購買並加購任一款手機保護殼加碼送Riivan iPhone 14鋼化玻璃保護貼、Riivan清潔3件組，及ADAM OMNIA X kit 20W快充組，總價值超過2,370元。購買指定款MacBook Air M2版最高現折3,283元，指定款iPad Air第5代最高現折1,395元。到燦坤購買新機，除了可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，還能加購燦坤獨有的Just Care保險服務，不管是手機、平板、筆電甚至是穿戴裝置，每個月只要108元起，2年間最高有6次理賠額度，並享有第2年延長保固。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言