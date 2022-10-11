2億元「燦坤振興券」回饋大放送 購機最高現折6,200元

迎接年末購物旺季，燦坤率先宣布獨家發放總價值2億元的「燦坤振興券」，即日起至11月3日期間，實體會員至門市消費全館指定商品單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，再享全館3重超狂折扣，除了享會員促銷價，還有機會多張振興券疊加使用，刷9大指定銀行信用卡滿額分期還可再現折1,001元，年末家電3C汰舊換新就趁這一波。

活動期間會員除了單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，會員再享促銷價全館8折起，指定商品滿額再送300元、600元、799元、999元燦坤振興券，每項單品最多送3張振興券，還可與200元燦坤振興券併用。若使用台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、花旗銀行、永豐銀行、中國信託、聯邦銀行、星展銀行、匯豐銀行等9大指定銀行信用卡，單品刷滿2萬元且分3、6、8期享0利率，還可再加碼送1,001元「銀行現折券」。