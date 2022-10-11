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2億元「燦坤振興券」回饋大放送 購機最高現折6,200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤購買新手機，除了可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，購買冰箱、洗衣機、空調也都享有延長保固最多10年。圖／燦坤提供
燦坤購買新手機，除了可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，購買冰箱、洗衣機、空調也都享有延長保固最多10年。圖／燦坤提供

迎接年末購物旺季，燦坤率先宣布獨家發放總價值2億元的「燦坤振興券」，即日起至11月3日期間，實體會員至門市消費全館指定商品單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，再享全館3重超狂折扣，除了享會員促銷價，還有機會多張振興券疊加使用，刷9大指定銀行信用卡滿額分期還可再現折1,001元，年末家電3C汰舊換新就趁這一波。

活動期間會員除了單筆發票滿2,000元即送200元現折燦坤振興券，會員再享促銷價全館8折起，指定商品滿額再送300元、600元、799元、999元燦坤振興券，每項單品最多送3張振興券，還可與200元燦坤振興券併用。若使用台新銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、花旗銀行、永豐銀行、中國信託、聯邦銀行、星展銀行、匯豐銀行等9大指定銀行信用卡，單品刷滿2萬元且分3、6、8期享0利率，還可再加碼送1,001元「銀行現折券」。

另外，熱賣指定款iPhone 14 Plus、iPhone 14燦坤也有現貨限量供應，購買並加購任一款手機保護殼加碼送Riivan iPhone 14鋼化玻璃保護貼、Riivan清潔3件組，及ADAM OMNIA X kit 20W快充組，總價值超過2,370元。購買指定款MacBook Air M2版最高現折3,283元，指定款iPad Air第5代最高現折1,395元。到燦坤購買新機，除了可請門市人員進行無痛裝置轉移服務，還能加購燦坤獨有的Just Care保險服務，不管是手機、平板、筆電甚至是穿戴裝置，每個月只要108元起，2年間最高有6次理賠額度，並享有第2年延長保固。

即日起至11月3日，燦坤獨家發放2億元 「燦坤振興券」，最高現折6,200元。圖／燦坤提供
即日起至11月3日，燦坤獨家發放2億元 「燦坤振興券」，最高現折6,200元。圖／燦坤提供
三星Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi原價15,900元，燦坤振興月期間折扣後只要13,100元，再送多重原廠好禮。圖／燦坤提供
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