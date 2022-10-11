浪漫呈現經典文學名著 中文版「小王子」音樂劇首演觀眾好評不斷

C MUSICAL中文版「小王子」音樂劇首週演出成功，吸引各界藝文人士蒞臨，udnFunLife聯合數位文創董事長李彥甫、聯經出版總經理陳宇芝、PAR表演藝術雜誌總編輯黎家齊、知名作家角子、韓系Youtuber阿心Liao、名演員梁正群、李杏、鍾政均等人皆到場支持。

作家角子看完戲之後寫下：「每個人喜歡小王子的理由都不一樣。每個人，都可以在小王子裡面，找到一個被觸動的理由。」Youtuber阿心表示：「好喜歡好喜歡小王子，不同年紀看總能有不同感動。」現場更不乏情侶及親子組合到場觀賞，更證明「小王子」的故事及音樂都是能跨越年齡限制，打動所有人的經典作品。

在首演場順利演出之後，來台指導的李大雄（이대웅）導演及作曲家Damiro（다미로）也返回韓國，臨行前特地請導演與台灣製作團隊及觀眾交流音樂劇經驗，進行演後座談。觀眾們對於劇中的大明星「狐狸偶」非常感興趣，導演特別強調：偶跟服裝都是韓國原裝進口，但是台灣版本的狐狸頭比韓國大一點，結果更可愛了。

首演場後，韓國導演李大雄及作曲家Damiro與台灣製作團隊進行演後座談會。圖／C MUSICAL提供

觀眾好奇的音樂部分，作曲家Damiro也跟大家分享：「小王子」音樂劇中的歌曲量相較於其他音樂劇並沒有特別多，但是因為希望作曲的音樂可以更有效率地被使用，因此在角色對話時會善用聽過的旋律襯底，也可以加深觀眾對於音樂的印象。並且他也在〈沙漠美麗〉這首歌中藏了一個彩蛋，說完後參與演後座談的觀眾全場驚笑鼓掌，沒有聽過的觀眾，歡迎到演出現場多刷來發掘彩蛋。

李大雄導演也特別推薦了韓國音樂劇「洗衣」給台灣團隊，認為這個作品已經在韓國演出20餘年，是非常成熟的作品，劇中的文化、情感，以及人民生活的樣貌也與台灣略有相同，若未來C MUSICAL有機會中文化第二齣韓國音樂劇，會是很適合的選擇。並且也非常希望C MUSICAL的作品有機會引進到韓國，與韓國的音樂劇工作者再次在地化重新創作，會激起很不一樣的火花與深度交流。