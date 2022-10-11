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恣意變形的藝術能量 CORUM X 寶鴻堂Bubble表展快閃秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
每一「瓣」的玫瑰花瓣內的線條與色塊看似抽象，卻被黑色外框具象地限縮，也似時間為配戴者主觀賦予了意義。圖 / CORUM提供
每一「瓣」的玫瑰花瓣內的線條與色塊看似抽象，卻被黑色外框具象地限縮，也似時間為配戴者主觀賦予了意義。圖 / CORUM提供

泡泡的存在，一方面讓人感嘆稍縱即逝的美好，更提醒了我們當下的重要。以「泡泡表」知名的瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM），近日與寶鴻堂台北忠孝店合作，帶來Bubble 47 x Aiiroh表展，並同場加映泡泡系列新品，透過圓弧誇張的鏡面，帶來凝縮手上的時間藝術快閃特展。

有別於傳統認識手表表面的平坦，弧形、變形的藍寶石水晶玻璃本身就帶有3D的視覺效果，加上藍寶石水晶玻璃的高硬度加工不易，因此讓崑崙「泡泡表」的存在，別具收藏賞玩話題。與法國街頭藝術家Aiiroh聯名的Bubble 47 X Aiiroh泡泡腕表，從藝術家的Black Série Rose藝術作品再出發，底層的塗鴉視覺五彩繽紛、卻為上層鏤空的PVD鋁金屬「勾勒」出了玫瑰花瓣的形體，每一「瓣」的玫瑰花瓣內，色彩、線條、色塊看似抽象，卻被黑色外框具象地限縮，也似時間為配戴者主觀賦予了意義，全球限量88只。

另一款Bubble 47 Tiger腕表則在47毫米的面盤中擬現了一尊威嚇感十足的老虎圖騰，在低光源環境下，這只「螢光虎」再將蛻變為黃銅色彩、展現自我。黑白分明的面盤再搭配以鏤空指針與簡約的分鐘刻度，全球限量222只；第三款Bubble 47 X-Ray II則是為慶祝泡泡系列的21年紀念款，靈感源自前任總裁Severin Wunderman對死亡、神秘、骷髏與亡靈節的熱衷。47毫米面盤中，宛如X光片效果的立體骷髏，平日為白色透視效果，但低光源時則將轉變為綠色骷髏，搭配上具綠色螢光的皮表帶縫線，份外懾人。

時間與生命一向不等人，鑑賞或收藏？動作都要再快一點了。

時間：即日起至10月16日（日）

地點：寶鴻堂台北忠孝店 / 台北市忠孝東路四段335號

聯絡：（02）2775-2158

變形的藍寶石水晶玻璃本身就帶有3D的視覺效果，加上藍寶石水晶玻璃的高硬度加工不易，因此讓崑崙「泡泡表」的存在，別具收藏賞玩話題。圖 / CORUM提供
變形的藍寶石水晶玻璃本身就帶有3D的視覺效果，加上藍寶石水晶玻璃的高硬度加工不易，因此讓崑崙「泡泡表」的存在，別具收藏賞玩話題。圖 / CORUM提供
Bubble 47 Aiiroh自動腕表，47毫米、精鋼PVD黑色、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、透明防眩光藍寶石水晶底蓋，限量88只，價格店洽。圖 / CORUM提供
Bubble 47 Aiiroh自動腕表，47毫米、精鋼PVD黑色、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米、透明防眩光藍寶石水晶底蓋，限量88只，價格店洽。圖 / CORUM提供
在Bubble 47 X-Ray II腕表裡，你看到的是死亡、還是當下的稍縱即逝？圖 / CORUM提供
在Bubble 47 X-Ray II腕表裡，你看到的是死亡、還是當下的稍縱即逝？圖 / CORUM提供
腕表透明的藍寶石水晶後底蓋，將可欣賞到機芯的自動盤與造工。圖 / CORUM提供
腕表透明的藍寶石水晶後底蓋，將可欣賞到機芯的自動盤與造工。圖 / CORUM提供
Bubble 47 Tiger腕表，精鋼、47毫米、時間顯示功能、自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / CORUM提供
Bubble 47 Tiger腕表，精鋼、47毫米、時間顯示功能、自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / CORUM提供

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