霧面黑打火機、爵士煙灰缸 S.T. Dupont藝術氣息迎秋冬

秋冬將至，源自巴黎的精品品牌都彭（S.T Dupont）也迎來全新的設計：品牌經典的打火機款式MEGAJET 、SLIM 7及MINIJET，以及標誌性D-Initial筆具，全都換上最具時尚魅力的罌粟紅與月光黑，強烈感的兩大色系，令人聯想到充滿動感、速度及力量的世界。新品採用全新的霧面啞光質感，低調華麗，中性的外型線條，不僅功能強大、設計簡約，兼具優雅和時尚風格。

雪茄系列配件中，經典骨瓷雪茄菸灰缸，則推出四款極具設計美感又可收藏的圖案，除了原菸灰缸功能亦可當作家居裝飾。非洲五霸菸灰缸裝飾非洲獅、非洲象、非洲水牛、非洲豹和黑犀牛等最具代表性的五種非洲大型物種，表達保育意識和對生態永續的支持。爵士時代菸灰缸以黑金線條強烈色彩勾勒的手法，將美國文學黃金時代的縮影融入其中。哥德骷髏菸灰缸則是與藝術家合作，透過豐富的色彩與細膩的骷髏頭刻畫彰顯獨特的代表性。漫步古巴星空菸灰缸則將這個雪茄大國首都哈瓦那街頭的異國情趣，精巧地帶到家中。 漫步古巴星空菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供 S.T. Dupont Matt霧面系列。圖／迪生提供 哥德骷髏菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供 爵士時代菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供 非洲五霸菸灰缸，11,600元。圖／迪生提供 Megajet系列打火機霧面黑，價格店洽。圖／迪生提供