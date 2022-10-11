foodpanda生鮮雜貨生日慶6優惠碼記起來 最高現折666元
foodpanda生鮮雜貨外送服務滿3歲了，宣布祭出生鮮雜貨週年慶優惠，10月活動期間每週三再加碼送全聯、MUJI無印良品等品牌商店專屬優惠碼，滿額最高可享7折。pandamart熊貓超市購物節也將於10月21日展開為期3天超強優惠，3大主題商品下殺7折起，還可再搭優惠碼最高現折333元。
foodpanda指出，自生鮮雜貨外送服務推出後，消費者已逐漸改變採購習慣，3年來生鮮雜貨訂單量已成長超過80倍。而觀察生鮮雜貨外送消費趨勢，除了民眾最愛的熱賣商品前3名分別是茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵之外，更具有高度的主題性、節慶性以及習慣性，比如買牛肉的同時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，或是固定3天採購1次青菜與肉品等，將過往的日常消費逐漸轉移到外送服務上。
即日起至10月31日，生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」可現折333元、滿額輸入優惠碼「666大順」現折666元；指定商家消費滿額輸入優惠碼「好事成三」享8.5折優惠，最高折抵200元。10月12日，訂購全聯福利中心滿699元，輸入優惠碼「週三全聯送」享7.5折優惠，最高折抵250元；10月19日，訂購MUJI無印良品滿699元，輸入優惠碼「週三好感送」享7折優惠，最高折抵350元。
10月21日至10月23日，foodpanda推出「pandamart熊貓超市購物節」提供多重優惠，活動期間消費滿額輸入優惠碼「這三天熊送」享7.5折優惠，最高可折333元。pandamart熊貓超市購物節更精選3大主題商品，包括「秋季熊新鮮」精選肥美秋蟹，老饕最愛三點蟹限量特價99元、活體大閘蟹499元；「亞洲泡麵季」精選上百款日韓人氣泡麵，指定款式任選3件7折起；「萬聖節零食」提供各式萬聖造型商品，應景採購超方便；單筆消費結帳金額滿3,000元還可獲得超可愛限量胖胖達絨毛娃娃。
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