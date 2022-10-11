foodpanda生鮮雜貨生日慶6優惠碼記起來 最高現折666元

foodpanda生鮮雜貨外送服務滿3歲了，宣布祭出生鮮雜貨週年慶優惠，10月活動期間每週三再加碼送全聯、MUJI無印良品等品牌商店專屬優惠碼，滿額最高可享7折。pandamart熊貓超市購物節也將於10月21日展開為期3天超強優惠，3大主題商品下殺7折起，還可再搭優惠碼最高現折333元。

foodpanda指出，自生鮮雜貨外送服務推出後，消費者已逐漸改變採購習慣，3年來生鮮雜貨訂單量已成長超過80倍。而觀察生鮮雜貨外送消費趨勢，除了民眾最愛的熱賣商品前3名分別是茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵之外，更具有高度的主題性、節慶性以及習慣性，比如買牛肉的同時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，或是固定3天採購1次青菜與肉品等，將過往的日常消費逐漸轉移到外送服務上。

即日起至10月31日，生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」可現折333元、滿額輸入優惠碼「666大順」現折666元；指定商家消費滿額輸入優惠碼「好事成三」享8.5折優惠，最高折抵200元。10月12日，訂購全聯福利中心滿699元，輸入優惠碼「週三全聯送」享7.5折優惠，最高折抵250元；10月19日，訂購MUJI無印良品滿699元，輸入優惠碼「週三好感送」享7折優惠，最高折抵350元。