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日本自由行解禁 華航這航線今客滿
日本政府從今日起大幅鬆綁新冠肺炎邊境管控措施，除開放外國觀光客入境自由行，也重啟短期停留免簽證待遇，讓航空、旅遊業者經過近三年的疫情總算看見曙光。
華航表示，10月起東北亞航線增加至每週130班，在台灣、日本陸續宣布放寬入境政策後，近來日本線的訂位數倍增。今(11)日華航飛往日本共有5個航班，分別為台北松山-東京羽田，以及桃園飛往東京成田、大阪、福岡、名古屋等航線，其中以「皮卡丘彩繪機CI」執飛的松山-東京羽田黃金航線最為熱門，今日班機180人座客滿。
為配合台灣及各國邊境鬆綁政策，華航搶攻客運復甦商機，10月規畫全線增班五成，每周飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周30班大幅增班至每周約130班，為台灣旅客提供往返日、韓最綿密的航班選擇。
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