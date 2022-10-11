蕭邦Alpine Eagle腕表全新松樹綠面 助白尾鷹保育回歸

饒富時尚運動風格的Alpine Eagle系列腕表，是瑞士製表品牌蕭邦（CHOPARD）近年來最受歡迎的主力男表，是品牌家族舍費爾（Scheufele） 家族三代的匠心傳承，在設計與材質的選用上，也是品牌貫徹對於永續發展的堅持理念的代表作。今年秋冬，Alpine Eagle迎來兩款41毫米新作，選配前所未見的新穎「松樹綠」色表盤，分別採用蕭邦獨有材質 – 極為堅固且亮澤閃耀的環保鋼材Lucent Steel A223精鋼，以及符合倫理道德標準的18K玫瑰金。為品牌進一步延續對阿爾卑斯山區特有動植物保育的鄭重承諾，這兩款時計的部分銷售所得將撥捐Alpine Eagle基金會。基金會之前推行的多項計劃已經讓白尾鷹重新回歸日內瓦湖（Lake Geneva）。

繼既有的阿萊奇藍、貝爾尼納灰和極致黑一樣，Alpine Eagle系列全新的松樹綠色亦從構成阿爾卑斯山區生物群落和優美景致的天然色彩中汲取靈感：猶如夏季高山上蔥鬱蒼翠的茂密樹林。 富有紋理質感的表盤上裝飾形似老鷹虹膜的放射狀圖案，搭配在黑暗中亦可清晰讀時的夜光鍍金時標和指針。

而在材質上，Alpine Eagle系列也遵循自2019年問世以來一直選用的永續材質製作：Lucent Steel A223精鋼遵循蕭邦表廠的倫理道德發展進程，70%為循環再造材質，抗敏感之餘，耐磨性能是傳統精鋼的1.5倍，而均勻的晶體結構能形成獨特的反射光線。 另一款全新型號採用符合倫理道德標準18K玫瑰金製成。