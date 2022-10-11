影／國王蒸汽火車DT668出發！ 海線通車百周年紀念套票秒殺

為慶祝台鐵海線鐵路通車百周年，台鐵局與台中市政府今在大甲火車站舉辦「台鐵海線百年慶祝活動」，台鐵出動「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，「嘟、嘟」聲引爆鐵道迷熱血，沿線多支鏡頭捕捉；大甲車站限量1千份海岸線紀念套票，排隊人龍不斷，不到中午就秒殺完售。

為慶祝台鐵還線鐵路通車100年，台鐵出動大型牽引力、噸位最重的車型「國王蒸汽火車」DT668蒸汽火車，沿途停靠台中追分、清水、大甲、日南等4站，鐵道迷在火車行經沿線天橋、路旁與貨車站內捕捉「國王」身影，DT668蒸汽火車則以「嘟、嘟、嘟」聲與陣陣白煙回應熱情鐵道迷。

今早，大甲火車站內擠爆人潮，排隊人龍延伸到站外，該站限量1千份海岸線通車百年紀念套票，每份100元，1人限量5份，不到中午就秒殺，有鐵道迷向隅在現場大聲質問火車站人員，鐵路警察也到場關切。

台中市副市長令狐榮達表示，這次活動停靠台中追分與日南火車站，都是百年古蹟木造車站外，歷史建築清水車站也是海線首座磚造車站，而今天活動場地大甲車站則是海線面積最大車站，站房屋頂6個連續三角形特殊外觀，吸引不少鐵道迷朝聖。

立法院副院長蔡其昌指出，百年下來日南火車站已是古蹟，他呼籲，未來若有機會擔任市長，要投入更多心力活化古蹟，讓台中成為活化古蹟最好的城市。