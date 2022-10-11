日本免簽自由行今開跑！它擠下東京、成最受歡迎旅遊地

準備好要迎接睽違近三年的日本之旅了嗎？隨著日本國境正式解封，全面開通自由行，全球旅客已迫不及待地想搭飛機衝日本，台灣哈日旅客們當然也不例外。為此，全球多元旅宿平台Airbnb今（11）日獨家公開最受全球旅客歡迎的前十大日本旅遊目的地 ，其中，「大阪」擠下「東京」奪得冠軍，福岡、京都和札幌等日本主要城市也榜上有名。

根據Airbnb內部數據指出，日本政府正式宣布開放海外旅客入境自由行的9月23日，「大阪」就超越眾多城市、榮登最受全球旅客歡迎的日本旅遊目的地。特別的是，每年冬季都會吸引大批觀光客、以豐富降雪量與鬆軟雪質著稱的「新雪谷」，也躋入排行榜，顯示全球旅客在蓄勢待發飛往日本旅遊的同時，也已準備好要再訪北海道迷人的粉雪世界。

最新出爐、最受全球旅客歡迎的前十大日本旅遊目的地依序為：大阪府、東京都、新宿區（東京都）、澀谷區（東京都）、福岡市、京都府、台東區（東京都）、札幌市、沖繩縣、新雪谷町（北海道）。