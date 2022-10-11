繼光香香雞首賣「炸鴨舌」！bb.q炸雞「免費吃1年」

繼光香香雞自10月13日起，攜手台中文青新台式烤鴨「小鴨片」，推出萬聖節聯名新品「暗黑系雞同鴨講」，將首度推出「酥炸鴨舌」。來自韓國的「bb.q CHICKEN」，則是推出專屬炸雞夾「炸雞就醬夾」，可享指定炸物半價，還有機會抽中「1年份免費炸雞」。

「小鴨片」主打新台式烤鴨風味與文青風的外帶包裝，獲得不少年輕人青睞，被譽為台中最強外帶烤鴨。本次繼光香香雞與小鴨片聯名推出的「暗黑系雞同鴨講」，內含全新研發的酥炸鴨舌，以及大份香香炸雞、墨魚甜不辣（海苔），每盒360元，加價10元還可獲得以甜麵醬與辣椒炒製的「爆炒辣醬」，帶來辛辣香氣與增添萬聖節氣氛。組合中的「酥炸鴨舌」是將鴨舌以多種香料先滷後炸，酥脆涮嘴，亦可提供單點服務，原味6支130元，爆炒辣醬口味6支140元。

除此之外，繼光香香雞台中中山旗艦店也因應萬聖節風潮，進行搞怪變身，並且推出「香香雞萬聖節派對餐」，內含有雞同鴨講組合餐1份、南瓜派對朵朵（L）1杯、手作茶（L）任選1杯，每套485元。其中「南瓜派對朵朵」乃是以厚奶茶搭配南瓜泥、珍珠、芝士朵朵調配而成，單點每杯90元，限量供應。10月13日至11月30日期間，凡到店購買南瓜派對朵朵或香香雞萬聖節派對餐，即可免費加贈「Tplus茶加萬聖節限定吸管套」。