跟著孔曉振登機去？這些小物隨身戴 好心情立馬大加分

隨著國門即將敞開，旅遊的心情自然日益閃亮。除了必備的護照、外幣、重要物品，隨身行李還缺什麼？近期孔曉振便示範了一組機場時尚情境視覺，透過輕奢配件，讓旅遊的心情與記憶，加倍閃耀愉悅。

在這組情境視覺中，孔曉振宛如在機場貴賓室中等待登機，並悠閒地啜飲著下午茶。桌上除了有著登機證與重要文件，雙眼裡透出的喜悅一如即將開展的閃亮行程，無敵亮眼。原來這組情境視覺是由瑞士珠寶品牌伯爵（PIAGET）與孔曉振一同合作，孔曉振並在全身相繼配戴上了Polo腕表、Possession鑽石戒指項鍊與耳環，並以玫瑰金的溫潤成色，象徵即將來到的金色秋日。

其中Possession宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指是伯爵（PIAGET）最新珠寶作品，Possession系列可轉動的設計，像是旅行中的各種驚喜與變化，再結合了品牌獨特的宮廷式雕刻飾紋，並有玫瑰金與白金兩種材質，訂價自16萬1,000元至17萬7,000元不等。