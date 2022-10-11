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跟著孔曉振登機去？這些小物隨身戴 好心情立馬大加分

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孔曉振以Possession玫瑰金珍珠母貝鑽石手鐲與Polo玫瑰金月白色鑽石腕表搭配造型，借月白色與玫瑰金，輕奢交會。圖 / PIAGET提供（合成圖）
孔曉振以Possession玫瑰金珍珠母貝鑽石手鐲與Polo玫瑰金月白色鑽石腕表搭配造型，借月白色與玫瑰金，輕奢交會。圖 / PIAGET提供（合成圖）

隨著國門即將敞開，旅遊的心情自然日益閃亮。除了必備的護照、外幣、重要物品，隨身行李還缺什麼？近期孔曉振便示範了一組機場時尚情境視覺，透過輕奢配件，讓旅遊的心情與記憶，加倍閃耀愉悅。

在這組情境視覺中，孔曉振宛如在機場貴賓室中等待登機，並悠閒地啜飲著下午茶。桌上除了有著登機證與重要文件，雙眼裡透出的喜悅一如即將開展的閃亮行程，無敵亮眼。原來這組情境視覺是由瑞士珠寶品牌伯爵（PIAGET）與孔曉振一同合作，孔曉振並在全身相繼配戴上了Polo腕表、Possession鑽石戒指項鍊與耳環，並以玫瑰金的溫潤成色，象徵即將來到的金色秋日。

其中Possession宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指是伯爵（PIAGET）最新珠寶作品，Possession系列可轉動的設計，像是旅行中的各種驚喜與變化，再結合了品牌獨特的宮廷式雕刻飾紋，並有玫瑰金與白金兩種材質，訂價自16萬1,000元至17萬7,000元不等。

同時身穿咖啡色千鳥紋懷舊風西裝外套的孔曉振，再巧搭上Possession玫瑰金珍珠母貝鑽石手鐲與Polo玫瑰金月白色鑽石腕表，前者在玫瑰金鑽石手鐲中再運用了白色、柔美的珍珠母貝，並呼應後者月白色的面盤，以白、金交織的柔美與輕奢，預告當國門開啟後的嶄新相遇，美好、正在點滴累積與醞釀。

孔曉振在PIAGET邀請下，示範一組機場時尚情境視覺，透過輕奢配件，讓旅遊心情加倍愉悅。圖 / PIAGET提供（合成圖）
孔曉振在PIAGET邀請下，示範一組機場時尚情境視覺，透過輕奢配件，讓旅遊心情加倍愉悅。圖 / PIAGET提供（合成圖）
Possession系列玫瑰金珍珠母貝鑽石手鐲，20萬4,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列玫瑰金珍珠母貝鑽石手鐲，20萬4,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，17萬元7,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲鑽戒指，17萬元7,000元。圖 / PIAGET提供
Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，155萬元。圖 / PIAGET提供
Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕表，155萬元。圖 / PIAGET提供
Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲戒指，16萬1,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列白金宮廷式雕刻飾紋鑲戒指，16萬1,000元。圖 / PIAGET提供

鑽石 機場 戒指

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