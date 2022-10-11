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跨年住房懶人包／煙火房近完售 涵碧樓湖景房秒殺

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北萬豪酒店跨年住房專案，每晚12,500元+15 5%起，入住指定客房享驚喜小禮再贈送台北萬豪36樓跨年煙火派對入場資格兩名並有機會獲得豪華套房住宿券。圖／台北萬豪提供
台北萬豪酒店跨年住房專案，每晚12,500元+15 5%起，入住指定客房享驚喜小禮再贈送台北萬豪36樓跨年煙火派對入場資格兩名並有機會獲得豪華套房住宿券。圖／台北萬豪提供

2022~2023跨年上哪去？即使國境開放，仍有許多人決定留在台灣，跨年元旦有三天假期，飯店主打全包式度假方案。北部最受矚目的台北101跨年煙火房，多數秒殺完售；中台灣主打湖上煙火、元旦日出美景一次收；南台灣仍以義大世界煙火秀最熱門。此外，也有業者自創LED炫光火舞迎新，以小而美搶客。

2023跨年不想人擠人搶看煙火與曙光，日月潭涵碧樓有全新提案。今起推出2023年跨年住房專案，全數面湖的客房、不用出門即可輕鬆飽覽日月潭冬季百萬璀璨星空、跨年湖上煙火，以及隔日的水社大山鑽石日出，三種跨年心願一次滿足，業者表示，開放首日預約即滿，但仍有少數房間可能出現異動，建議可排候補。

台北萬豪酒店的跨年住房專案，每晚12,500元+15.5%起，入住指定客房享驚喜小禮再贈36樓跨年煙火派對入場資格兩名。直擊台北101的跨年煙火房也進入候補，其他房型可參考跨年夜高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill的「雙煙火高空跨年派對」，晚間10時開放入場，每位2千元，可在環景視野中一次飽覽台北101跨年煙火與美麗華摩天輪煙火第一排的絕佳景致。

台北寒舍艾美與台北寒舍艾麗酒店12月31日的跨年住房專案也開賣，特別推出三天兩夜跨年住房專案。台北寒舍艾美有超過半數房間能欣賞台北101跨年煙火壯麗景觀，跨年專案年年爆滿；兩間飯店也同步推出煙火房與城市景觀房，寒舍艾麗酒店可於7樓戶外空中花園現場感受煙火秀。

南台灣連辦14年的義大世界跨年煙火展演，今年以「2023紫耀義大享樂好漾」為主題，園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店皆推出三天兩夜跨年住房專案，10月31日前預訂且完成付款，可享免收一成服務費的早鳥優惠，兩家飯店各限量100間。此外，最搶手的義大皇家酒店煙火家庭房，每房加價2至4千元不等，義大天悅飯店煙火景觀房每房則加價3千元起，即可近距離觀賞璀璨煙火。

宜蘭綠舞國際觀光飯店也有三天兩夜的跨年假期，主打精彩的LED炫光秀及火舞表演。業者並首度推出「綠舞經典會員」招募活動，會員享最高優惠5折起，每張會員卡年費22,888元，現在申辦即贈總價值34,000元的入會禮，包括雙人及四人客房一泊二食平日住宿券各一張。

綠舞跨年夜推出精彩的火舞及LED炫光秀。圖／宜蘭綠舞提供
綠舞跨年夜推出精彩的火舞及LED炫光秀。圖／宜蘭綠舞提供
日月潭涵碧樓坐擁日月潭絕佳湖景，跨年入住可輕鬆飽覽日月潭跨年煙火。圖／日月潭涵碧樓提供
日月潭涵碧樓坐擁日月潭絕佳湖景，跨年入住可輕鬆飽覽日月潭跨年煙火。圖／日月潭涵碧樓提供
台北寒舍艾美酒店推出三天兩夜跨年住房專案，搶攻跨年煙火住房商機。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店推出三天兩夜跨年住房專案，搶攻跨年煙火住房商機。圖／台北寒舍艾美提供
寒舍艾麗酒店寰宇套房。圖／台北寒舍艾麗提供
寒舍艾麗酒店寰宇套房。圖／台北寒舍艾麗提供
日月潭涵碧樓同時也能欣賞水社大山的鑽石日出。圖／日月潭涵碧樓提供
日月潭涵碧樓同時也能欣賞水社大山的鑽石日出。圖／日月潭涵碧樓提供
義大世界將第14次舉辦跨年煙火展演。圖／義大世界提供
義大世界將第14次舉辦跨年煙火展演。圖／義大世界提供

跨年 義大世界 酒店

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