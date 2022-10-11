日本今起開放自由行 國籍航空飛日航班訂位數翻倍成長
日本政府從今天（11日）起大幅鬆綁新冠肺炎邊境管控措施，除開放外國觀光客入境自由行，也重啟短期停留免簽證待遇。日本一向是國人熱愛前往旅遊的地點，加上日圓狂貶，近期國籍航空前往日本航班的訂位數皆大幅增加，國籍航空員工私下透露，訂位的狀況非常踴躍，有些熱門景點的機位甚至到年底都一票難求。
受新冠肺炎疫情影響，民眾已將近3年無法出遊，世界各國、台灣及日本都陸續宣布放寬入境政策，民眾想要出國旅行的心情也直接反應在班機訂位數。
國籍航空部分，華航指出，近來日本線的訂位數倍增，10月起東北亞航線由每週30班增加至130班。今天（11日）華航飛往日本共有5個航班，分別為台北松山-東京羽田，以及桃園飛往東京成田、大阪、福岡、名古屋等航線，其中以「皮卡丘彩繪機CI」執飛的松山-東京羽田黃金航線最為熱門，今日班機180人座客滿。
長榮航空表示，近期日本開放國觀光客入境自由行及短期停留免簽證待遇，依各航線不同，班機訂位數約增加三至五成，訂位數仍在逐步增加中。
星宇航空則透露，因日本放寬邊境管制規定，加上星宇航空於雙十連假期間，推出會員專屬回饋折扣碼優惠，使用折扣碼購買台灣出發全航線限定期間機票，可折價1010元，所以訂位數明顯地以倍數增加；而國人最期待的日本航線同步釋出「限量快閃優惠」，相信對於躊躇觀望中的旅客，具有相當吸引力。
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