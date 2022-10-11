台灣咖啡節盛大登場 聯名推蜂蜜咖啡乖乖、咖啡威士忌

台灣咖啡節邁入第20周年，10月起在雲林縣古坑鄉盛大舉辦！為期2個月每周末都有歌手在古坑地區店家駐唱，也跨界合作推出蜂蜜咖啡乖乖及咖啡威士忌等聯名商品，更搭上元宇宙風潮創作台灣咖啡節20周年限定版NFT，精彩的主場活動星空市集與音樂 PARTY將在10月29、30日古坑華山國小，11月5、6日古坑綠色隧道登場。

台灣咖啡節將優質咖啡打出名號，推出具特色聯名商品，由在地咖啡莊園、蜂蜜故事館、古坑鄉農會與乖乖推出「蜂蜜咖啡乖乖」、與日月潭喝喝茶推出「紅玉紅茶咖啡」、與台北咖啡知道推出「20周年禮盒」、與山海關及長盛酒莊推出「咖啡威士忌」，也有千巧谷烘焙的咖啡布蕾堡「好咖堡」等。

縣府農業處表示，咖啡星空市集為期4天，10月29、30日在古坑華山國小，11月5、6日在古坑綠色隧道，與在地商家合作展售，也有聯名商品限量發售，數量有限售完為止，可在合作店家使用「雲林幣」享優惠折扣，雲林幣達人更可享有免費吃、暢玩咖啡節，搭乘台灣好行斗六古坑線，或自行開車前往皆可。

值得一提的是，台灣咖啡節今年搭上元宇宙風潮，以Web3.0為概念發展，在聯名商品上印製代表各家聯名品牌的專屬PFP，也邀請知名NFT，包括BAYC無聊猿、Biboverse、LionDao、Demi-Human授權策展，10月29日參加華山國小主場活動，就有機會拿到台灣咖啡節20周年限定版NFT。

台灣咖啡節10月起為期2個月，每周末都有歌手在店家駐唱，10月29、30日及11月5、6日更盛大舉辦音樂饗宴，地點分別在古坑華山國小及綠色隧道，邀請歌手蔡恩雨、草屯囝仔、QUEENA、長榮交響樂團等到場演出，更多詳情可見活動官網 https://tw-coffee.com.tw/，也可上臉書粉絲專頁查詢 https://www.facebook.com/coffeefest.tw。

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