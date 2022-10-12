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獨／疫苗採購封存30年…審計部報告曝光 指「應公開採購執行情形」

LINE官方授權！熊大BROWN藍牙音響收音機 聯手譜出絕妙的音樂饗宴

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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「一起走進熊大的夢幻奇旅吧！」得過德國iF產品設計獎，以復古懷舊收音機造型聞名的藍牙音響MUZEN，小巧可愛但細節毫不馬虎的特點，一直是大家送禮自用兩相宜的好選擇。這次與風靡全球的LINE FRIENDS夢幻聯動，特製全球限量的「熊大收音機藍牙音響」，在台灣於uDesign官網獨家首賣，邀你一同舒服窩在音樂的世界裡。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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MUZEN OTR系列是英文On The Road的縮寫，這次同樣保留了經典的手提行李箱式包裝盒設計，點綴全新的莫藍迪配色，和精緻的熊大晚安公仔，它的磁吸式眼罩可讓你隨著心情自由裝飾，實用有質感又能增添趣味性，還有收音機上專屬熊大的特製旋鈕和錶盤造型，超多細節值得品味珍藏！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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不只外型可愛，功能性也是品質保證。

MUZEN｜OTR Metal 藍牙音響收音機(LINE 聯名熊大晚安珍藏版)，提供FM廣播電台、藍牙5.0、AUX音頻輸入，三種模式隨心切換，滿足多種場合需求。音響內置高性能鋰電池，擁有10小時的超長續航力，讓你在旅途中也能有不停歇的音樂作伴。擷取了1930年代美國收音機流行時期的設計精隨，採用Hi-Fi音箱裡最常見的「倒相」結構設計，高傳真全頻喇叭讓原聲失真率低於0.5%，音色溫暖細膩，聆聽儼然成為一場享受。

道一聲晚安，享一段夢境，讓熊大和音樂治癒你的深夜心情。即日起uDesign限時獨家優惠活動，更多活動內容請洽商品頁面

熊大 LINE

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