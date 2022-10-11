韓裔超模代言！香奈兒35年來最具代表性的原創設計

香奈兒（CHANEL）於1987年推出Première腕表，以汲取自N°5香水瓶蓋的八角形輪廓表殼、黑色漆面，以及呼應經典菱格紋包款元素的皮革穿鍊表帶，在以男性符碼主導的腕表設計領域中獨樹一幟。2022年，香奈兒腕表創意工作室總監 Arnaud Chastaingt重新詮釋了這款經典，以與時俱進的美學細節為此代表作注入新意。香奈兒品牌大使暨韓裔美籍超模與藝術家朴秀珠（Soo Joo Park）更是此Première腕表原創款形象代言人，「配戴上Première腕表就像是將香奈兒和巴黎的精神完美封藏在腕間。我非常喜歡這種經典永恆的風格及獨特美學設計，精彩體現香奈兒的品牌精髓。」

Première腕表是香奈兒首次推出的腕表作品，是史上首次出現專為女性設計的表款，並非以男表修改規格或尺寸的變化版本。Première腕表由香奈兒前藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）於1987年精心打造，設計上承襲他一慣的特色：「我一直致力於打造具有強烈、獨特風格的設計，不是單次推出的系列，而是能成為永恆經典。」直至今日，腕表的表盤與切面玻璃擁有具有極高辨識度的八角型體，幾何造型的靈感汲取自N°5香水瓶蓋，也呼應了芳登廣場的輪廓，重現香奈兒女士從麗池酒店套房眺望出去的景致；柔軟貼合手腕曲線的手鍊，致敬經典菱格紋包的皮革與鍊條交織表帶；沒有數字和時標、只有兩根金色指針的表盤簡約從容，表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙，更彰顯黑金雙色的極簡美學。