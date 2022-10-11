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看好疫後市場 華航10月東北亞航線從每周30班爆增至130班

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
為迎接邊境解封，華航搶攻客運復甦商機，10月規畫全線增班五成，每周飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周30班大幅增班至每周約130班，為台灣旅客提供往返日、韓最綿密的航班選擇。記者黃仲明／攝影
為迎接邊境解封，華航搶攻客運復甦商機，10月規畫全線增班五成，每周飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周30班大幅增班至每周約130班，為台灣旅客提供往返日、韓最綿密的航班選擇。記者黃仲明／攝影

華航搶攻客運復甦商機，積極配合台灣及各國邊境鬆綁政策，10月規畫全線增班五成，每周飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周30班大幅增班至每周約130班，為台灣旅客提供往返日、韓最綿密的航班選擇。

華航表示，為迎接邊境解封，10月起日本航線包括桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日一班增為每日兩班載客服務，加上松山－東京羽田每日一班，日本最熱門的旅遊地點東京，華航每日提供三班往返服務；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線則提供每日一班載客服務。

此外，12月起桃園－札幌航線將由每周兩班增為每日一班服務，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另12月起恢復每日一班高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線，造福南部旅客。

韓國航線則自10月起恢復松山－首爾金浦航線，提供每周三班服務；桃園－首爾仁川則由每日一班增為每日兩班載客服務，後續也將恢復高雄－首爾仁川航線。華航致力提供旅客優質及便捷的飛行體驗，後續將持續檢視旅運需求，規畫逐步增加航點及航班。

華航指出，獨家與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起至2023年3月31日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪來回機票，出發日於2023年6月29日前（含）前之指定航班，即可加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，最高可享千元優惠，便利銜接至奈良、京都等熱門旅遊航點，詳細資訊可洽華航合作旅行社：KKDAY、五福旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、易遊網、創造旅行社、雄獅旅遊等。

華航也全新推出《機微酒》自由行2.0進化版，精選亞洲熱門航點，如東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖繩、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡、宿霧、峴港及清邁等，兩人以上即可成行，既能精省荷包，也可靈活安排旅遊行程，再次找回旅行的感動。

航線 華航 桃園

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