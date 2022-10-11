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秀英、奇恩世都在拎！FENDI Peekaboo限定包縫線太cute

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Peekaboo Mini款，13萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Mini款，13萬8,000元。圖／FENDI提供

韓國時尚指標女星奇恩世和「少女時代」成員之一的秀英，近日在社群分享穿搭照中，都不約而同地出現了FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款，裝飾代表性的Selleria粗大車縫線，在精緻優雅之中又深具俏皮的趣味。穿著品味精緻而備受韓國女性肯定的奇恩世，以舒適的立領駝色大衣和咖啡色長靴，凸顯清新薄荷綠色Peekaboo包款，為秋冬穿搭示範最毫不費力的優雅。秀英則是圍裹著駝色大衣，搭配珠寶和白色的FENDI Peekaboo ISeeU包，則展現奢華的貴氣。

FENDI 2022年秋冬Peekaboo Capsule限定系列中，包括中型、小型及迷你款式的女用FENDI Peekaboo ISeeU包款，使用最柔軟的黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，搭配撞色Selleria車縫線與飾有珍稀皮革提把。另有駝色全麂皮款式，還可混搭Micro Peekaboo包款與蟒蛇皮小皮件一起拎，更顯魅力獨具。同時推出的男用中型與迷你尺寸的Peekaboo ISeeU包款，採用瀝青色和駝色的Cuoio Romano皮革，搭配O'Lock logo圖案可調式Strap You肩帶。限定系列也提供多款精選針織羊絨材質配飾，以灰色、薄荷綠色及米色的柔和色調搭配這一季的服裝配色。

FENDI Peekaboo ISeeU中型款，18萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型款，18萬6,000元。圖／FENDI提供
第一時尚網紅Chiara Ferragni在社群分享FENDI Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
第一時尚網紅Chiara Ferragni在社群分享FENDI Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
FENDI Peekaboo ISeeU小型款，16萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU小型款，16萬8,000元。圖／FENDI提供
奇恩世在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
奇恩世在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款男士Peekaboo ISeeU中型款瀝青色。圖／FENDI提供
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款男士Peekaboo ISeeU中型款瀝青色。圖／FENDI提供
奇恩世在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
奇恩世在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
FENDI麂皮Peekaboo ISeeU小型款，16萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI麂皮Peekaboo ISeeU小型款，16萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Nano Peekaboo，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI Nano Peekaboo，56,000元。圖／FENDI提供
秀英在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
秀英在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
秀英在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
秀英在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
少女時代秀英、奇恩世都在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
少女時代秀英、奇恩世都在社群分享FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款的穿搭照。圖／摘自藝人IG
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款女士Peekaboo ISeeU小型白色。圖／FENDI提供
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款女士Peekaboo ISeeU小型白色。圖／FENDI提供
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款男士Peekaboo ISeeU中型款駝色。圖／FENDI提供
FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款男士Peekaboo ISeeU中型款駝色。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Mini款，15萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Mini款，15萬5,000元。圖／FENDI提供

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