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秀英、奇恩世都在拎！FENDI Peekaboo限定包縫線太cute
韓國時尚指標女星奇恩世和「少女時代」成員之一的秀英，近日在社群分享穿搭照中，都不約而同地出現了FENDI本季秋冬全新的Peekaboo Capsule限定系列包款，裝飾代表性的Selleria粗大車縫線，在精緻優雅之中又深具俏皮的趣味。穿著品味精緻而備受韓國女性肯定的奇恩世，以舒適的立領駝色大衣和咖啡色長靴，凸顯清新薄荷綠色Peekaboo包款，為秋冬穿搭示範最毫不費力的優雅。秀英則是圍裹著駝色大衣，搭配珠寶和白色的FENDI Peekaboo ISeeU包，則展現奢華的貴氣。
FENDI 2022年秋冬Peekaboo Capsule限定系列中，包括中型、小型及迷你款式的女用FENDI Peekaboo ISeeU包款，使用最柔軟的黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，搭配撞色Selleria車縫線與飾有珍稀皮革提把。另有駝色全麂皮款式，還可混搭Micro Peekaboo包款與蟒蛇皮小皮件一起拎，更顯魅力獨具。同時推出的男用中型與迷你尺寸的Peekaboo ISeeU包款，採用瀝青色和駝色的Cuoio Romano皮革，搭配O'Lock logo圖案可調式Strap You肩帶。限定系列也提供多款精選針織羊絨材質配飾，以灰色、薄荷綠色及米色的柔和色調搭配這一季的服裝配色。
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