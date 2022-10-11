暢搭5天還包括新幹線 華航獨家推JR關西周遊券優惠套票

為配合台灣及各國邊境鬆綁政策，華航搶攻客運復甦商機，10月規畫全線增班五成，每周飛航超過300班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每周30班大幅增班至每周約130班，為台灣旅客提供往返日、韓最綿密的航班選擇。

華航更獨家與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起至明年3月31日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪來回機票，出發日於明年6月29日前（含）前之指定航班，即可加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，最高可享千元優惠，便利銜接至奈良、京都等熱門旅遊航點，詳細資訊可洽華航合作旅行社。

JR西日本發行的關西廣域鐵路周遊券，使用範圍除包括國人愛去的京都、大阪、神戶（兵庫縣）及奈良外，也涵蓋鄰近的和歌山縣、滋賀縣、岡山縣、鳥取縣，最遠甚至能到四國的香川縣高松市、北陸的福井縣敦賀市，還能搭山陽新幹線（新大阪-岡山）間指定席。

JR關西廣域周遊券效期共5天，可在使用範圍內無限次搭乘，透過海外旅行社購買售價為1萬日圓，相當於花2200台幣，就能可以暢遊關西以及周邊的10縣市5天。山陽新幹線新大阪至岡山單程票價為5000日圓，所以購買JR關西廣域周遊券，只要搭乘新幹線往返新大阪至岡山間一趟就回本！

除了新幹線列車，還能搭乘各種特急列車，包括往返關西機場、大阪急京都的特急HARUKA；往返京都、大阪及和歌山縣白濱的特急KUROSHIO（黑潮號）、往返大阪及北陸的特急THUNDERBIRD（雷鳥號）、往返大阪及城崎溫泉的特急KOUNOTORI（東方白鸛號）、往返於京都、大阪、神戶及鳥取的特急SUPER HAKUTO（超級白兔號）、往返於岡山至鳥取間的特急SUPER INABA（超級因幡號），可說是為關西之旅增添更多可到之處，能更深入玩日本。

華航全力迎接邊境解封，10月起日本航線包括桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日一班增為每日兩班載客服務，加上松山－東京羽田每日一班，日本最熱門的旅遊地點東京，華航每日提供三班往返服務；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線則提供每日一班載客服務。12月起桃園－札幌航線將由每週兩班增為每日一班服務，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另12月起恢復每日一班高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線，造福南部旅客。

韓國航線則自10月起恢復松山－首爾金浦航線，提供每週三班服務；桃園－首爾仁川則由每日一班增為每日兩班載客服務，後續也將恢復高雄－首爾仁川航線。華航致力提供旅客優質及便捷的飛行體驗，後續將持續檢視旅運需求，規畫逐步增加航點及航班。